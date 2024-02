Megjelenésével magára vonja a tekinteteket a magas, hosszú, szőke hajú lány, ami nem is csoda, hiszen 2022-ben a vármegye szépének választották meg. Zengay Zoé élete a Tündérszépek versenye óta hatalmas fordulatot vett, elmondása szerint el tudná magát képzelni akár a szépségiparban is.

– A Tündérszépek versenye hatalmas lökést adott nekem – emlékezett vissza Zoé. – Egyrészt nagyon izgalmas volt, és az első színpadi szereplésem a finálén történt. Nagyon élveztem minden pillanatát, már egészen az első fotózástól kezdve. Úgy gondolom, már eleve az is hatalmas lehetőség, hogy a lányok egy profi fotózáson ingyen és bérmentve részt vehetnek. Arról nem is beszélve, hogy idén már egy külön stáb készít gyönyörű frizurákat és sminkeket nekik. Bevallom őszintén, én is elgondolkodtam a jelentkezésen.

Zoé 2022-ben 18 évesen nevezett először. Kiemelte: ez a nyolc hónap számára élete egyik legszebb időszaka marad.

– Egyrészt hatalmas pluszt adott a verseny, nagyon izgalmas volt minden pillanata, másrészt sok munkával is járt, amit nagyon élveztem. Sokan azt hiszik, hogy csak mosolygunk, és csak szépnek kell lennünk, de azt nem tudják, hogy mondjuk sokszor egy forgatás akár betart egy egész délutánon át, vagy hogy egy koreográfiát megtanulni nem kevés időt vesz igénybe.

Hatalmas lehetőség a Tündérszépek versenye

A szekszárdi lány rámutatott, hogy nemcsak élményeket gyűjtött a verseny alatt, de sok barátja lett, és nagyon sokat tanult is. A zsűri döntése alapján Zengay Zoé jutott tovább 2022-ben, ahol még rengeteg új feladat várt rá.

– A továbbjutás után egy bemutatkozó videót forgattunk Pécsen, majd augusztusban a közönségszavazásra újabb portfólió készült. A verseny végén egy kiskönyvet készítettek a képeinkből, amiből mi is kaptunk emlékbe.

Szeptemberben a Danubius Hotel Heliában egy táboron vettek részt a szépségek, amelyen Késmárki Enikő és Kárpáthy Rebeka segítette őket. A Rebeka által tervezett ruhákat a lányok a finálé után haza is vihették. Zoé elmondása szerint rengeteg ajándékot kaptak a verseny ideje alatt, és fantasztikusak voltak a nyeremények is. A fődíj például egy Dubaji utazás volt.

– Jelenleg fogászati asszisztensként dolgozom, és dentálhigiénikusi képzésen veszek részt, viszont annyira magába szippantott a Tündérszépek világa, hogy szívesen dolgoznék a szépségiparban, sőt, akár ez irányú tanulmányokat is szívesen folytatnék. Mondhatjuk, hogy teljes mértékben a divatvilág felé húz a szívem.

2023-ban Zoé részt vett a Miss B-life szépségversenyen, amit Czanik Balázs aerobik-capoeira edző szervezett. A casting után a modell alkatú lányt be is válogatták a top 12-be. Elmondása szerint a szépségversenyeknek köszönhetően rengeteg tapasztalatot gyűjtött, ezért fontolóra vette, hogy az idei Tündérszépekre is jelentkezzen.