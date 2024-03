A Fejér megyében, Gyúrón található TordasZoo segítséget kér a közösségi médiában, nem tudják, hogyan, miből működhetnének tovább:

„Napi 120 kg táp, 2 körbála széna, fél mázsa takarmány, havi 3-400 ezres állatorvosi és gyógyszer költség, 5-600 ezres rezsi, több száz mentett állat és egy lelkes, elszánt, de csodát tenni és lottón nyerni nem tudó csapat” – írták márciusban a közösségi médiában.

Kiírásukat Köllő Babett is közzétette:

Kérlek segítsetek!

– írta a posztjához.

Köllő Babett kamasz lánya, Milla évek óta minden nyáron ezen a tordasi állatmenhelyen önkénteskedik. Számára nem csak egy munka, hanem tanulás is, hogy megtudja, milyen is a megfelelő állattartás. Milla az állatmenhely lakóinak helyeit tartja tisztán, eteti őket vagy épp sétáltatja azokat a négylábúakat, akiket kell. Ha bezár az állatmenhely, Köllő Babett lányának búcsúznia kell azoktól az állatoktól is, amelyeket ismer, gondoz és szeret.