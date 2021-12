Korábbi Tündérszépünk, a szekszárdi Száraz Hanna a The Harmonies nevű formáció tagjaként immár a harmadik élő show-ra készül az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutató műsorában. Az együttes legutóbbi Facebook-posztjából pedig kiderül, ezen a héten két produkcióval készülnek a lányok, illetve az is, hogy a szombati műsor végére két versenyzőnek is véget ér a megmérettetés. A tét a legjobb négy közé kerülés. Folytatás ma este.