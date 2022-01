Vízkereszti Kaland várta szombaton délelőtt a fagypont körüli hőmérséklettől, a hótól és az erős széltől cseppet sem visszariadó közönséget Gerjenben.

Süli János miniszter biztató beszéde után végül is harmincegyen vállalkoztak arra, hogy megmártózzanak a folyóban. Köztük volt Romhányi Károly is, aki lapunknak elmondta: a rendezvény alapötletét a két település közelsége adta, ismét látványosan bebizonyosodott, hogy a város és a község mindössze rövid futótávolságra található egymástól. Most ugyan a töltésen küzdötték le ezt a szakaszt a nevezők, de az összekötő út már készül, a földmunkák megkezdődtek. A Duna pedig kiemelt jelentőséggel bír Gerjen számára, a falu mindig is harmóniában élt a folyóval, legyen szó bármilyen évszakról.