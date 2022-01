Elmondhatjuk, hogy ebben a szezonban csodás zöldek jönnek. A zöld minden bizonnyal a legmeghatározóbb színtrend volt 2021-ben. Ez a szín nemcsak az anyatermészethez kapcsolódik, hanem kellemes közérzetet is kölcsönöz a belső terekben. Az idei őszi-téli dizájntrendekben szinte mindenhol megtalálhatóak a sötétzöld színárnyalatok.



Ahogy a kifutókon is látható volt, a fekete-fehér minta idén télen hódítani fog, tehát mondhatjuk: sakktáblamintát mindenkinek! A sakktáblát idéző hangulat most nemcsak az őszi-téli ruhatárakban lesz látható, hanem az enteriőrökben és a kárpitozott bútordarabokon is.



A 2021/2022-es téli trendek közül ez az egyik legmeghatározóbb: hódítanak a fekete-fehér minták a padlóburkolatokban is. Ez az egyik tendencia, amely megmarad a járvány következményeként. Mivel az emberek sok munkahely esetében ma már választhatják, hogy otthonról távmunkában szeretnének-e dolgozni, ezért ez az életmódirányzat továbbra is központban marad. A pandémiahelyzet azt jelzi, hogy az elegáns, minden igényt kielégítő otthoni irodák ebben a szezonban is fókuszban lesznek.



A télikert menedék a szabadban a tél beköszöntével is. Az arra alkalmas lakásoknak hangulatos, feltöltődést ígérő meghosszabbításai lehetnek a manapság egyre divatosabb télikertek. Lehet, hogy nem olcsó, de csak egyszer kell beruházni, utána pedig nyugodtan élvezhetjük a természet közelségét abban az évszakban is, amikor maga a természet nyugovóra tért. Évről évre, szezonról szezonra állapítják meg a szakértők a világ változásait figyelembe véve, hogy merre haladnak a trendek a lakberendezésben.



A négy kiemelt kategória mellett a földszínek, az ezüstös kiegészítők, a kevert textúrák és az otthoni edzőtermek is fókuszba kerülhetnek majd ezen a télen.