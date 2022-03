Tóparton 29 perce

Elkezdődött az idény, egyre több a női horgász

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a horgászat már a nők, gyerekek körében is. Cikkünkben azokat a lehetőségeket mutatjuk be, amikkel azok is kipróbálhatják ezt az egyre kedveltebbé váló sportágat, akik csak hobbi­szinten szeretnék művelni.

A papa megtanítja... a horgászat közös szabadidős programot jelenthet az egész családnak (Fotó: Mártonfai Dénes)

– Februártól kezdődően mondhatjuk, hogy elindult az idei horgászszezon – mondta Szakács Szabolcs, a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (TOHOSZ) ügyvezető elnöke. – Nemcsak azok részéről, akik pergető horgászok, hiszen ugyanúgy leülnek már pontyozni is a horgászat szerelmesei. Február végéig volt lehetőség úgymond „büntetlenül” leadni a fogási naplót, aki ezt elmulasztotta, az a 2022. évi állami horgászjegyét már csak 3000 forinttal drágábban tudja megvásárolni.

Az éves állami horgászjeggyel szemben a turista állami horgászjegy mindössze 3 hónapig érvényes a kiváltás napjától számítva. Azonban azoknak a horgászoknak, akik nem tehetik meg, hogy egész évben hódoljanak szenvedélyüknek, ez az opció jó választás lehet.

– Két lehetőségük van az adott évben 11. életévüket betöltő gyermekeknek és a felnőtteknek, akik most kezdenék el ezt a tevékenységet. A sikeres horgászvizsga letétele után tagsági jogviszonyt kell létesíteniük egy horgászegyesületnél, hogy az állami horgászjegyet és fogási naplót ki tudják váltani. A másik opció a turista állami horgászjegy kiváltása, ahol egy online tudáspróbát kell sikeresen letennie az illetőnek, ezt követően tudja a turista az állami horgászjegyet kiváltani – mondta a TOHOSZ elnöke.

A horgászat nem olcsó mulatság, szerencsére alapfelszereléssel is nagy sikereket érhetnek el a művelői. – A napokban megkeresett egy szomszédom, egy 50 év körüli hölgy, hogy segítsek neki, mert életében először horgászni szeretne – mondta Molnár Jószef bonyhádi versenyhorgász. – Sokat túrázik a Szálkai-tó környékén, így szívesen kipróbálná. Természetesen segítettem kiválasztani a megfelelő felszerelést neki. Azoknak, akik hasonló cipőben járnak, azt tanácsolom, látogassanak el a www.horgaszjegy.hu oldalra, ahol minden lényeges információt megtalálnak a témáról.

Közös hobbit jelent a családoknak Ugyan még mindig több a férfi, mint a női horgász, mégis évről évre nő a hölgyek aránya, akik ezt a sportágat választják a TOHOSZ elnöke szerint.

– Örülünk neki, hogy egyre több hölgy választja a horgászatot mint szabadidős tevékenységet, valóban sokan váltják ki az állami jegyüket közülük. Jó látni, hogy a partokon egyre több család talál így közös hobbit – mondta Szakács Szabolcs, a TOHOSZ ügyvezető elnöke.

– Szerettem volna apukámmal is minőségi időt tölteni, ezért kedveltem meg a horgászatot. Általános iskolás koromban jártam a helyi horgászszakkörbe és horgászversenyekre, ahol sokszor értem el dobogós helyezést. Ez akkora lendületet adott, hogy azóta is minden évben kiváltom a turistaengedélyt. A családdal pedig mindig lelkesen megmérettetjük magunkat a háziversenyünkön, azaz hogy ki tud több halat fogni az idényben. Ha röviden kellene összefoglalnom, mit jelent számomra a horgászat, akkor azt mondanám, hogy izgalmas kikapcsolódás a szeretteim körében – mondta Farkas Sára hobbihorgász.

