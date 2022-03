Az addig szófogadó kutyák gyakran rá se hederítenek a gazda hívására. Ritkán a szukákkal is előfordul, hogy elmennek párt keresni, de az ő helyzetük könnyebb, a kanok akár otthon is felkeresik őket, a szuka gazdájának nem túl nagy örömére, hiszen a tüzelő szuka illata akár több kant is odavonz egyszerre. Egyes kanok akár több napra is eltűnnek és gyakran mindenféle sérüléssel térhetnek haza, amelyek például a kerítések átugrása, vagy alatta átmászás, a verekedések miatt történnek.

Dr. Jakab Ferenc állatorvos