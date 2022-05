Az AutóCity road­show keretében mutatja be legújabb hibrid autóit. Szücs János gépjármű-értékesítő megkeresésünkre elmondta, hogy a Volkswagen autói úgynevezett plug-in hibridek, egy kivételével, amit mild hibridnek neveznek.

Ennél a modellnél nincs teendője az autó tulajdonosának az autóval, ugyanis ennél a megoldásnál egy kis elektromotor és akkumulátor van beépítve, amely úgy ad segítséget a gépjárműnek, hogy nekünk nem kell semmilyen gombot megnyomni, automatikusan működnek a háttérben gyorsításkor, így segít alacsonyabb fogyasztást elérni és javítja a vezetési élményt a jobb gyorsulásnak köszönhetően.

A plug-in hibrid megoldás azt jelenti, hogy ezek az autók akár konnektorról is tölthetőek otthon a garázsban. Mondjuk az éjszaka folyamán kényelmesen fel lehet tölteni hálózatról is, körülbelül öt óra alatt. Sima kétszázharminc voltos áramforrás is elegendő. Az autók hatótávolsága negyvenöt és hetven kilométer között van, ez függ az autó típusától és az akkumulátorok kapacitásától.

Technológiában nagy a hasonlóság, mindegyikben egy 1.4 TSI benzinmotor van százötven lóerővel (kivétel a Touareg, melyben 3.0 literes V6-os benzinmotor dolgozik háromszáznegyven lóerővel), és ezen felül van egy elektromotor is, amely az összteljesítményben számít. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett mild hibrid autó százötven lóerős, a másik öt modell viszont kétszáz feletti teljesítménnyel bír. Ezek mind öntöltőek, vagyis menet közben a benzinmotor visszatölti az akkumulátor kapacitását.