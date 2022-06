Hozzátette: a régi, tanult hagyományok szerint éljük párkapcsolati fázisainkat, és mintha észre sem vennénk, hogy az elmúlt évtizedekben gyökeresen megváltoztak az udvarlási szokások.

– Manapság a férfiak nem merik megszólítani a nőket, kedveseket mondani, mert általában azonnal nemet mondanak nekik. A férfiaknak pedig egy-egy durvább visszautasítás után meg kell tudni küzdeniük az önértékelési problémáikkal. Ezért az utcán, kávézókban, munkahelyen egyértelműen kerülik, hogy egy-egy csinosabb nő mellé egyáltalán leüljenek, dicsérjék, szórakozóhelyen küldjenek neki egy italt, kávét, mert tartanak attól, hogy a hölgy mindezt azonnal szexuális zaklatásnak értelmezi. Az udvarlási szokásaik ezért kifinomultabbá, észrevehetetlenné váltak. A férfiak már teljesen máshogy indítják a lehetséges ismerkedést a nővel – mondta.

Ismertette, hogy a személyes kapcsolatfelvételt, bókokat felváltotta az online világ, és a férfiak elsősorban ezen keresztül kezdeményeznek. Először például rákérdeznek egy kirándulásra, valamilyen praktikus dologra. Ezután, ha szimpátiát érzékelnek, kicsivel később meghívják a nőt kávéra, közös találkozásra, randevúra. Tehát nem udvarolással kezdenek, hanem egyszerű beszélgetéseket kezdeményeznek. A kapcsolatfelvételen van a hangsúly.

– Mára elfogadott, hogy a nőknek is határozottnak, erősnek kell lenniük, saját, önálló életük van, képesek egyedül is felnevelni gyermekeiket. Megváltoztak a női, férfi szerepek. Már nem szokás, hogy a férfi az első randevún virágot, ajándékot vigyen, kinyissa az ajtót a nő előtt akár a kocsiba beszállásnál. Érdemes tehát a nőknek nyitott szemmel járniuk, hiszen sok későbbi problémát tudnak elkerülni, ha tudatosul bennük, hogy mit is gondolnak róluk a férfiak. Jó lenne visszatérni az egymást emelő és tisztelő szerepeinkhez, melyeket a férfi és a nő játszik már évezredek óta. Ez belépőt jelentene a szerelemnek – mondta Mármarosi Melinda.

Könyvtári találka

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár biztosít klubhelyszínt a megyei társkeresőknek, hogy megismerkedhessenek egymással. – Eleinte sok nő jött el, a későbbiekben már több volt a férfi. Életkort tekintve huszonöt-hetven éves társkeresők, nők-férfiak vettek részt a rendezvényeken. Lett egy mag, akik sokat segítettek azoknak, akik újak voltak. Szekszárdon kívül még Bátaszékről, Paksról, Tolnáról, Gyönkről, Kölesdről, Bonyhádról és Érsekcsanádról is jöttek – mondta Mármarosi Melinda, és hozzátette, hogy szép időszakot zártak, szeptembertől újraindulnak.