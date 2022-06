Mit pótoljunk?

A vitaminok többfélék lehetnek: oldódhatnak zsírban és vízben is. A B- és C-vitaminok vízben oldódnak, míg az A-, D-, E- és K-vitaminok zsírban. Ez utóbbiak tovább tartózkodnak a szervezetünkben, így pótlásukra nincs szükség napi szinten. Az alap-vitaminokon túl az ásványi anyagokat is be kell vinnünk a szervezetünkbe, de szerencsénkre ezek többsége is megtalálható az általunk elfogyasztott ételekben.

Mire figyeljünk nyáron?

Nyáron jellemzően több olyan élelmiszert fogyasztunk, amik bővelkednek vitaminban, mégis van olyan, amire mindennek ellenére tudatosan kell figyelnünk.

Az A-vitamin nemcsak azért fontos, mert az ábécé elején van, hanem azért is, mert javítja a koleszterinszintet, de a csontok és fogak is sokat profitálnak belőle. A szemünkre is jó hatással van, ezen felül a napégette bőr is gyorsabban gyógyul általa. Ha nincs elég belőle a szervezetben, arról töredezett körmeink és kiszáradt bőrünk árulkodik. A nyári hónapokban különösen fontos az egészséges bőr, úgyhogy bőven vegyünk magunkhoz zöldségekből és gyümölcsökből! Napi két szem sárgabarack elfogyasztásával gondoskodtunk is arról, hogy szervezetünk elég A-vitaminhoz jusson.

A C-vitamin közismert arról, hogy megfázás ellen tökéletes. Logikus lenne tehát, hogy nyáron nincs rá szükségünk. Ezzel szemben nem felejthetjük el, hogy nyáron is könnyen meg lehet hűlni, hiszen bármikor jöhet egy hirtelen vihar vagy egy hűvös este, de akár egy légkondicionált helyen is megfázhatunk. A C-vitamin tüsszögésen és eldugult orron túl az A-vitaminhoz hasonlóan a bőrünket is védi, úgyhogy nyáron sem érdemes mellőzni a C-vitaminban gazdag zöldségek és gyümölcsök fogyasztását.

A D-vitamin is hasznos a nyári hónapok során: nagy szerepe van csontjaink egészségében. Így ha váratlan baleset történne strandlabdázás vagy vízbe ugrálás közben, a D-vitaminnak hála gyorsabban regenerálódhatunk esetleges csonttörésekből. Ez a pár hónap ideális arra, hogy feltöltsük a szervezetünk D-vitamin-készleteit, ugyanis ezt a hasznos tápanyagot leginkább a napsugarakból nyerhetjük ki.

Fontos ugyanakkor, hogy ne napozzunk ész nélkül, mert a túlzott nap káros is lehet! Mindegy, hogy reggeli vagy késő délutáni sugarakat ,,gyűjtünk be”, mindben van D-vitamin, így nem szükséges kifeküdnünk a tűző napra! Ha bőrünk túl érzékeny, vagy égésre hajlamos, akkor a multivitamin a megoldás, mert a D-vitamin sok más társával ellentétben azok közé tartozik, amely élelmiszerből nem pótolható.

Az E-vitamin is azok közé tartozik, amiket nem hanyagolhatunk el nyáron. Ezzel is támogathatjuk bőrünk egészségét, így nemcsak jobban ellenáll a nap sugarainak, de esetleges leégés esetén is gyorsabb regenerálódást ígér. Gabonában, tojásban, olajos magvakban és húsfélékben is találkozhatunk vele.

Ugyan nem a vitaminok táborát erősíti, nem lehet eléggé hangsúlyozni a víz fogyasztásának fontosságát. E nedűt télen is bőséggel magunkhoz kell venni, de nyáron ez különösen igaz! Ugyan könnyebb a dolgunk, mert ilyenkor gyakrabban érezzük, hogy szomjasak vagyunk, mégis fontos, hogy legalább napi két liter vizet fogyasszunk, de inkább többet, hiszen az esetleges fokozott mozgásnak köszönhetően több folyadékot is veszítünk, és ez megnöveli a kiszáradás veszélyét, különösen nyáron!

Így készüljünk a télre!

Azon túl, hogy a nyári hónapokban fenntartjuk a vitaminbevitelt, segíthetünk magunknak, ha a nyár végén a B-vitamin készleteinket is feltöltjük. Ezzel felkészíthetjük immunrendszerünket a téli hónapokra, és a téllel járó esetleges depresszió tüneteit is enyhíthetjük. A hosszú, meleg, szép emlékekkel teli nyár után nem könnyű visszatérni a mindennapokba, és megbirkózni az iskolába- és munkába járás okozta stresszel, de B-vitaminnal a stressz tüneteit is csökkenthetjük.

Nyáron általában odafigyelünk, hogy ne együnk hizlaló ételeket, hogy a legjobb formánkat mutassuk. A külső gondoskodáson túl azonban oda kell figyelni a belsőre is, mert ha szervezetünk nem kapja meg a szükséges vitaminokat, odafigyelhetünk a diétára, bőrünk, hajunk, körmeink és tekintetünk nem lesz életvidám és egészséges. Ha viszont nyáron szeretnénk elengedni magunkat, és nem törődni semmivel, csak gondtalanul, szabályoktól mentesen élvezni a jó időt, a multivitaminok szedése mindig jó megoldás lehet.