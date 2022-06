– A karbantartás az egészségügyi szempontok mellett a megfelelő mechanikai működés miatt is elengedhetetlen. Évente legalább egyszer ki kell tisztítani a hűtőberendezéseket. Azokat a gépeket, amelyeket fűtésre is használnak a téli hónapokban, erősen javasolt évente akár két alkalommal is kitisztíttatni – osztotta meg tapasztalatait Deák Zoltán klímaszerelő.

A kül- és a beltéri egységet is ellenőrizni kell, ugyanis az elektromos kötéseket, a kondenzvíz elvezetésének ellenőrzését és az esetleges rezonanciákat is csak egy szakember tudja kiszúrni. Nem elég csak belül átfújni egy antibakteriális spray-vel a beltéri egységet. A szerkezet kültéri része ráadásul javarészt a szabadban helyezkedik el, esőnek, szélnek, pornak, napsütésnek van kitéve. A hőcserélőn sok levegő áramlik át, és itt nincs szűrő, sok szennyeződés rakódhat le, mely akadályozza a levegő szabad mozgását. Ezért a kültéri egység kondenzátora nehezebben adja le a hőt, a kompresszor erőlködik, a hatásfok romlik, és több áramot fogyaszt a készülék.

– A berendezések rendszeres ellenőrzésével és tisztításával megelőzhető a légúti megbetegedéseket okozó baktériumok elszaporodása. Ehhez fertőtlenítő tisztítást alkalmazunk, igény esetén ózonos sterilizálást, ez az atkákat is elpusztítja. Lényeges, hogy az ózon veszélyes is lehet, ezért csak és kizárólag szakember végezheti el. Az általunk forgalmazott klímákhoz plusz két év garanciát biztosítunk, amennyiben az ügyfél vállalja, hogy évente legalább egyszer felülvizsgáltatja és kitisztíttatja velünk a berendezést. Ezzel a lehetőséggel sokan élnek – mondta Deák Zoltán.

Banó Péter autóklíma-tisztító elmondta, hogy évente legalább egyszer, a szezon elején érdemes kitisztíttatni az autó klímáját. – A tisztítási procedúra csak akkor hatásos igazán, ha a pollenszűrő cseréjével kezdjük. Ezután vegyszeresen vagy ózonosan kitisztítjuk a jármű teljes levegőztető rendszerét a baktériumok miatt. Télen, mivel nincs használatban a klíma, könnyen megtelepszenek a kórokozók a rendszerben, bár én mindig javaslom, hogy télen is kapcsoljuk be néha a berendezést. Ha más nem, az ablakról fújjuk le a párát, mert ezzel is tisztul a rendszer.

– Fontos továbbá, hogy ha a klímaberendezésből elszökött a gáz, akkor a rendszer be sem kapcsol, illetve ha még van is valamennyi benne, akkor nem működik rendesen a hűtés. Minden esetben kivizsgáljuk, hogy hol szökik a gáz a zárt rendszerből, majd visszatöltjük. Több esetben is hallottam ügyfelektől, hogy nem szeretik a klímát használni, mert fáj a fejük, tüsszögnek és a torkuk is kapar. Jellemzően egy alapos tisztítás után ezek a tünetek jelentősen csökkennek. Fontos még, hogy az ideális belső kabinhőmérséklet huszonkettő, huszonhárom Celsius-fok – tette hozzá a szakember.