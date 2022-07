A Szekszárdon élő fiatal, a gyakorló általános iskola 7. osztályos diákja korábban megakasztott már több termetes pontyot is, ám az eddigi legnagyobb zsákmányt a múlt héten húzta ki a vízből.

Jelesül a Szedres és Vidéke Horgász Egyesület tavából, ugyanis Bálint engedélye – a szedresi nagyszülők jóvoltából – ide szól. Tetézi ezt a szép eredményt az, hogy Bálint mindössze két esztendeje indította el horgász karrierjét. Ma már ott tart, hogy kiváló teljesítménye okán a legnagyobb közösségi portálon maga a szedresi horgász egyesület elnöke gratulált neki.

De mi is történt azon a bizonyos napon, amikor is a feeder technikát alkalmazó fiatal bedobta gumikukoricával felcsalizott horogját a tóba? Nyolc percig semmi, de azután egy hal belesétált – beleúszott – a csapdába. Bálint eleve úgy tervezte, hogy amurt fog majd, és ez így is történt. Úgy nyolc percig tartott a fárasztás, ekkor az uszonyos már partközelben küzdött. Termetes halról lévén szó, egy odasiető sporttárs segédkezett szákolásnál és így sikerült a halat a szárazföldre emelni. Az amur nem kevesebb, mint 7,3 kilogrammot nyomott.

Ugyan léteznek ennél jóval nagyobb példányok is, ám ez mit sem von le Bálint öröméből, melyet tovább erősítettek szülei, valamint ismerősei gratulációi. Örülhet az amur is, hiszen pályafutása nem ért véget, Bálint ugyanis vérbeli sporthorgászként a tó királyát visszaengedte birodalmába. A fiatal egy cseppet sem bánkódik, hiszen bízik benne, hogy a horgászat tartós hobbija marad, és még lesz lehetősége arra, hogy bővítse rekordjainak listáját.