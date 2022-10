Október 11-én a Merkúr belépett a Mérlegbe, és finom, udvarias, diplomatikus stílust hoz magával. Augusztus 26 és szeptember 22 között járt már a Mérlegben, ám szeptember 23-án visszalépett a Szűzbe. Most, hogy újból a Mérlegbe lépett, újból a diplomatikus, tapintatos, konfliktus kerülő stílust hozza elő belőlünk.

A diplomatikusság a köznyelvben, pejoratív értelemben a mellébeszélésről és a szépítésről szól. Holott itt most szó sincs ilyesmiről. Sőt a diplomatikusság azt a módot jelenti, amikor képesek vagyunk úgy fogalmazni, hogy ne bántsunk meg senkit, a Mérleg az asszertív kommunikációt képviseli. Egyfajta win-win helyzet elérése a célja. Nem bírja a feszültséget, mindig a megértésre törekszik, és arra, hogy mindenkinek az érdekei érvényesülhessenek. Természetesen minden jegy eltérően értelmezi és alkalmazza ezt a diplomatikusságot. Nézzük, hogyan!

KOS

A Mérlegbe lépő Merkúr egy kedves, tapintatos emberrel való találkozást hoz neked. Ő teljesen más, mint te: óvatosan fogalmaz, kerüli a konfliktust, félénk és bizonytalan. Ennek ellenére nagy hatással lesz rád, a különbségek ellenére vonzónak fogod tartani. Ha nincs még párod, akkor ebből akár szerelem is kialakulhat. De ha van már párod, tegyél meg mindent, hogy ne legyen oka féltékenykedni! Nem kell félre lépned ahhoz, hogy a párod mellőzve érezze magát…

BIKA

Számodra fontos a kiegyensúlyozottság. Nem szereted a kiszámíthatatlan, zavaros, változékony dolgokat. Szeretsz viszont tervezni. Ez az utóbbi időben hol sikerült, hol nem. Most a Mérlegbe lépő Merkúr segít, hogy megtaláld, és megtartsd az egyensúlyt. Ráadásul ez az egyensúly nem statikus, hanem dinamikus, hiszen az élet folyton pulzál, ez a természetes állapota. Mostantól ezt is el tudod fogadni, és nem borulsz ki, ha valami változik az eredeti elképzelésedhez képest.

IKREK

Kimondottan jó hatással lesz rád, hogy a Merkúr belép a Mérlegbe. A te bolygód a Merkúr, ezért fontos számodra, hogy aktuálisan hogy érzi magát – és szerencsére a Mérlegben jól érzi magát. Neked visszatér a vállalkozó kedved, és olyasmibe mersz belevágni, amit egy ideje tervezgetsz. Valamire vártál, amit most megkapsz. Többször kaptál már olyan kritikát, miszerint érzéketlen vagy. Ez most nem fenyeget.

RÁK

Ne hagyd, hogy bárki is megjegyzéseket tegyen rád amiatt, mert számodra alapvető fontosságú a családi béke. Ha otthon feszültség van, akkor te lefagysz, és megbetegszel. Mindenkinek más és más célja van. Van, akinek a karrierépítés, van, akinek a befektetések, van, akinek a szerelem megtalálása a célja: neked a családon belüli egyetértés megteremtése. A Mérlegbe lépő Merkúr pont ebben ad neked kellő diplomatikusságot. Esetleges nézeteltéréseket mediátorként leszel képes kezelni, hogy a harmónia beköltözzön hozzátok.

OROSZLÁN

A jól informáltság és a tájékozottság sokszor az érvényesülés előfeltétele. Ebben segít neked a Mérlegbe lépő Merkúr. Október 11-től könnyebb lesz kinyitnod a szemedet és a füledet, nehogy lemaradj valami fontosról. Amennyiben gondolkozol tanuláson, utazáson, most belevághatsz, a Merkúr ebben is támogat téged. Szerencsére nem kell kapkodnod. A Mérleg jegy a helyes mérték és az egyensúly megtalálásában profi. Te is profivá válhatsz, mert a szélsőségektől távol fogod tartani magad…

SZŰZ

Október 11-én a Merkúr kilép a Szűzből, és belép a Mérlegbe. Ennek ellenére nem fogod veszteségnek megélni ezt az időszakot. A Merkúr a te uralkodó bolygód, ami azt jelenti, hogy a közérzetedre és szellemi teljesítő képességedre közvetlen hatással van a Merkúr aktuális állapota. A Mérlegben a diplomatikusságot, a tapintatot és a kompromisszum megtalálását támogatja. Elengedheted az aggodalmadat azzal kapcsolatosan, hogy valamilyen részlet elkerüli a figyelmedet. Megkönnyebbülten mehetsz tovább.

MÉRLEG

Visszakapod a hangodat azáltal, hogy Merkúr újból belép a Mérlegbe. Van olyasmi, amit nem mondtál ki augusztus 26 és szeptember 22 között? Amennyiben van, most megteheted. Olykor túl tapintatos vagy, mert nem akarsz senkit megbántani. Igazad van, de ha ezt túlzásba viszed, akkor megnémulhatsz. Ez nem csak neked rossz, hanem a másiknak is. Ugyanis így nem érti, mi zajlik benned. A Mérlegbe lépő Merkúr diplomatikussága azt jelenti, hogy ellenkező nézeteket közelíthetsz egymáshoz…

SKORPIÓ

Te imádod a titkokat kutatni, feltárni, megérteni. Bölcsen teszed, ha ezeket megtartod magadnak. Nem csak a pletykát kell nagy ívben kerülnöd, hanem hűen meg kell őrizned a rád bízott titkokat. A Mérlegbe lépő Merkúr október 11-től ezt adja fel neked „vizsgatételként”. Vigyázz, mert ha elbuksz, nagy bajba kerülsz! Biztosan jártál már úgy, hogy kínos volt, mert elárultad, hogy te képben vagy. Szigorúan tilos előnyt kovácsolnod abból, hogy te a titkok tudója vagy…

NYILAS

Sok barátod van, aki nálad diplomatikusabban, finomabban tud kommunikálni. Azzal, hogy október 11-én Merkúr a Mérlegbe lép, eljön az ideje, hogy tanulj tőlük. El kéne lesned, hogyan csinálják. Természetesen nem kell finomkodnod, illetve olyan stílust magadra erőltetned, ami fényévekre van tőled, de megpróbálhatsz tapintatosabban beszélni. Most kivételesen ne magadból indulj ki! És ne hajtogasd, hogy te jobban kedveled a nyers és őszinte stílust, mint a finomkodást!

BAK

Egy ideje kötéltáncosnak érzed magad a munkahelyeden: egyensúlyoznod kell, máskülönben leesel. A beosztásodtól függetlenül a bolygók szerint 2 tábor, vagy 2 személy közé „szorultál be”. Ők totálisan ellentétes elvárásokkal és stílussal akarják elérni a céljukat. Még az is előfordulhat, hogy ellentmondásos utasításokat adnak neked. Ez lassan felemészt, és már a felmondást fontolgatod. Ám a Mérlegbe lépő Merkúr mentőövet dob neked, és segít, hogy diplomatikusan kommunikálj.

VÍZÖNTŐ

Amennyiben elmulasztottál egy utazást, vagy képzést augusztus 26 és szeptember 22 között, akkor most visszakapod az esélyt, hogy élj vele. Október 11 és 28 között szárnyakat kapsz a Mérlegbe lépő Merkúrtól. Miközben megtalálod, és megtartod az egyensúlyt. Természetesen mérlegelned kell és szabad, semmiképp se ugorj bele meggondolatlanul! Az is jó ötlet, ha valakivel együtt lépsz. Ettől függetlenül biztos, hogy jól, jobban, sőt egyre jobban fogod érezni magad a bőrödben…

HALAK

„Eggyel kevesebb az idegesítő ember” , mondod majd, amikor Merkúr belép a Mérlegbe. Az elmúlt hetekben annyi kötekedő, kicsinyes, kritikus ember szólt be neked, hogy kezdted azt hinni, hogy tényleg baj van veled. Október 11-től ezek a kellemetlen emberek lemorzsolódnak. Vagy ha nem, te sokkal türelmesebben tudsz reagálni rájuk. Könnyen megtalálod azt a stílust, amivel leszerelheted őket. A diplomatikusság és a tapintatos megfogalmazás a nyerő…