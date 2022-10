Aktivitásmérő mint alapfunkció

Már a legkedvezőbb árú termékek többsége rendelkezik beépített lépésszámlálóval, figyelemmel követi az alvási ciklusodat, és nyomon kíséri az általad elégetett kalóriamennyiséget is. Okostelefonodhoz csatlakoztatva a kinyert adatokból statisztikákat készít, amelyek segítségével magad is megállapíthatod, min kellene változtatnod egészséged megőrzése érdekében. Gyermekeknek, férfiaknak, nőknek és idősebbeknek készült változatban is elérhető.

Okoskarkötő, fitnesskarkötő, aktivitásmérő

Bár a fenti kifejezéseket gyakran egymás szinonimájaként használják, az elnevezésből többnyire következtethetünk arra is, mennyire sokoldalúan használható modellel van dolgunk. Az aktivitásmérők többnyire alapfunkciókkal rendelkeznek, méréseik kevésbé pontosak, míg a korszerűbb termékek esetében az alábbi hasznos funkciók közül válogathatsz:

● pulzusszámláló

● menstruációs ciklus nyomonkövetése

● magasságmérés

● emeletszámláló

● beépített GPS

● véroxigén-érték mérés

● giroszkóp

● híváskezelés

A magasabb árkategóriába tartozó aktivitásmérők – azaz az okoskarkötők vagy fitnesskarkötők – akár százkülönféle sportágat támogatnak, a vízálló kivitelben készült modelleket például úszás közben is magadon viselheted.

Fizess karkötővel!

Egy modern, minden igényt kielégítő fitnesskarkötővel nemcsak futhatsz, jógázhatsz vagy kerékpározhatsz, de hatámogatja az érintésmentes bankkártyás fizetést lehetővé tevő NFC funkciót, akár fizethetsz is. Így többé nem kell bankkártyádat is magaddal vinned az edzőterembe vagy a túrázáshoz, a karkötőd segítségével mégis mindig kéznél lesz. Ez esetben mindenképp mérlegeld a karkötő típusának kiválasztásakor, hogy az adott márkájú karkötő mobilfizetési platformja támogatott-e a számlavezető bankod által. Így már biztosan könnyebb lesz a sportolás.