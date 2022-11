Mármarosi Melinda társkereső, párkapcsolati szakértő lapunknak elmondta, hogy egyelőre nem lehet tudni, hányan töltik magányosan az ünnepeket megyénkben, de a közösségeknek köszönhetően egymás támogatására lehet számítani. Akik ettől elhatárolódnak és nincs család, baráti társaság körülöttük, sajnos egyedül fognak ünnepelni.

– Ami egészen biztos, hogy megcsömörlöttek az online társkereséstől és inkább a személyes találkozásokat részesítik előnyben. Egyre többen keresnek hasonló érdeklődésű klubokat, közösségeket a barátságok kialakulásának reményében is, hogy közösen töltsék el a szabadidőt. Akik időben tettek lépéseket, hogy közösséghez tartozzanak, ők biztosan nem maradnak egyedül karácsonykor, szilveszterkor. Akik nem keresnek közösséget, nincs baráti körük, ismerőseik, magányosan tölthetik majd az ünnepeket, szenvedhetnek, és foghatják a papírzsebkendőt.

Fontos, hogy hiába regisztrál valaki többször társkeresőkre, az még nem elég, mert jellemzően még az ismerkedés alatt álló személy inkább a saját családjával, édesanyjával, édesapjával, rokonságával tölti az időt, és karácsonykor, szilveszterkor meg lehet, hogy már előre lefixált programja van – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a magányosoknak tenniük kell a saját boldogságukért, maguk köré kell építeniük azokat az embereket, akik segítik majd, hogy végre révbe érjenek.

Idén az ünnepek ráadásul a háború okozta problémák közt telnek majd, a megélhetési, fűtési-helyzet jobban jelen van a Tolna megyeiek életében is. Ez az időszak nem igazán a csillogásról szól, vannak, akik már azon is gondolkodnak, hogy nem vásárolnak-díszítenek fenyőfát, hiszen az élelmiszerek mellett ez is több pénzbe kerül, mint eddig.

– Talán az idei ünnepek üzenete ismét az, hogy segítsük egymást, próbáljunk meg emberien hozzáállni a másikhoz, osszuk meg a rászorulókkal a sütinket, az időnket, adakozzunk, és ne hagyjuk magukra azokat, akik nehezebben élnek. Egyedül is lehet ünnepelni, és széppé tenni a karácsonyt, egy jó zenével, filmmel, egy finom étellel, otthoni meghitt hangulat megteremtésével. Ki lehet mozdulni, utazni, jókat sétálni, kirándulni, forró csokizni, forralt borozni, teázni, sütizni, hogy ne csak a négy fal között töltsék el az időt magányosan – mondta.

Adjunk esélyt az idei ünnepeknek, a karácsonyi és szilveszteri hangulatnak

Mármarosi Melinda társkereső, párkapcsolati szakértő szerint érdemes a társadalmi nyomás, és a megszokások ellenére is úgy tölteni az ünnepeket, ahogy nekünk jó. Ugyan lehetnek kötelező családi események, amelyeken illik részt venni, de ha túl nagy a nyomás, az irreális elvárás, és inkább más programra vágyunk, akár le is mondhatjuk ezeket. Ünnepek előtt előkarácsonyozhatunk is a barátokkal, díszíthetjük együtt a fát. Megtehetjük, hogy akár már december elején állítunk karácsonyfát, hiszen egyre több családnak nehéz pont az adott időpontban találkozni. Legyen mindenkinek értékes együtt töltött ideje, nem feltétlen kell a dátumhoz ragaszkodni. Mivel a családdal, barátokkal együtt töltött minőségi időn van a hangsúly és nem a drága ajándékon, akár meglephetjük szeretteinket saját magunk készítette süteménnyel, lekvárral, kézimunkával is. Bárhogy is van, legyen öröm az idei ünnep, ne szomorkodjunk, hanem adjunk esélyt a 2022-es karácsonynak, szilveszternek.