Csepelexpedíció címmel tartott előadást Magyar Zoltán a Kultúrmorzsák című rendezvénysorozat következő állomásán, a Csengey Dénes Kulturális Központban kedden – adta hírül a TelePaks. A legek földjén, ahogy Magyar Zoltán fogalmaz, összesen hat országot utaztak be. Két hónap kalandját mesélte el, amelynek folyamán paksi világjáró társával, a Robur kisbuszokkal hobbiszinten foglalkozó Balázs Ottóval, Csepel kerékpárokkal járták be Dél-Amerikát, végcéljuk pedig a 2016-os riói olimpia helyszíne volt.

A diákkal illusztrált előadás sok érdeklődőt vonzott. Mint elhangzott, a túra úgy indult, hogy Roburral körbejárják a földet Ázsián keresztül Alaszka, Kanada, az Egyesült Államok érintésével Dél-Amerikáig. Beneveztek a Bamakó Rallyra is, de nem jártak sikerrel, így maradt a kerékpár.

– A Csepel Kerékpárgyártó már hallotta a történetünket, és felajánlott két biciklit, amely egyben tesztüzem is volt, a végén ugyanis visszaadtuk a gyártónak, akik ellenőrizték az eszközt, annak kopását, felújították és visszaadták. A mai napig azzal járok, nagyon szeretem – mondta a túra ötletadója, Magyar Zsoltán, aki hozzátette, a Csepel remek bicikli és nem utolsósorban teljesen magyar gyártmány.

A két túrázó repülővel utazott Rióba a kerékpárokkal együtt, ahol tömegközlekedést is igénybe vettek. Leutaztak Brazília déli részére, onnan áttekertek Paraguayon, Argentina északi részén, elérték az Andok hegylánc vonulatát, ahol átkeltek Boliviába, LaPaz, a Titicaca-tó vonalánál, ahol elérték Perut. Az ország középső részén megfordulva lefelé vették az irányt, a Csendes-Óceán partján Chilén keresztül visszatértek Rióba.

Mint Magyar Zoltántól megtudtuk, a kerékpárok jól viselték a kéthónapos út viszontagságait, amelyről egy útifilmben is beszámolt Magyar Zoltán és Balázs Ottó. Az izgalmas út még 2016-ban történt, azóta ugyanezekkel a kerékpárokkal áttekerték Izlandot is az utazók, de Magyar Zoltán járt erdélyi kirándulásokon, Afrikában és az Egyesült Államokban is.