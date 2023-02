Az akkor kiadott receptköny 50 különböző nemzet ételeit tartalmazta. Ráadásul az ételeken és a történeteken keresztül megismerhettük ifjú hallgatókat, akiknek az útja Pécsre vezetett.

Ez a gasztronómiai utazás pedig folytatódik, hiszen már előkészületben van a receptkönyv második kötete. A Nemzetközi Igazgatóság igazgatója, Tarrósy István professzor büszkén mondta, hogy ilyennel még egyetlen egyetem sem rukkolt elő. Akárhová mennek – legyen szó az Amerikai Egyesült Államokról, Kínáról, vagy éppen Dél-Afrikáról – viszik magukkal a könyvet, mint ajándéktárgyat.

Minden egy receptversennyel vette kezdetét. A szervezők azt kérték a külföldi és magyar hallgatóktól, hogy hozzanak egy jó receptet, valamint egy történetet magukról, a kultúrájukról vagy az ételhez kapcsolódóan. A megmérettetésből kikerült 50 ételt profi séffel, Lokodi Ákossal készítették el, profi fotóssal, Kalmár Lajossal megfotózták, majd összeállították a könyvet.

Plusz fűszere a könyvnek, hogy borajánlót is beillesztettek az ételekhez. A siker ösztönözte a készítőket arra, hogy elkészítsék a második kötetet a Nemzetközi Igazgatóság és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudomány Karának szoros együttműködésében. Az Egészségtudományi Kar rendelkezésre bocsátotta a főzéshez magas színvonalú tankonyháját.

Tarrósy István elárulta, hogy 50 ételből már 35-öt megfőztek és megfotóztak. Annyi a különbség a két könyv között, hogy míg az első főételeket tartalmazott, a másik salátákat, leveseket és desszerteket fog. A két kötet így tökéletesen ki fogja egészíteni egymást, harmonizálni fognak egymással. A kötet végén ezúttal is lesz borajánló, de most a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kínálatából válogatnak be minőségi nedűket, amellyel egyúttal az egyetem borait szeretnék jobban pozícionálni.

Ahogy az első kötetben, úgy a másodikban is fontos szempont volt, hogy az ételek alapanyagainak beszerzése viszonylag könnyű legyen. Fontos, hogy aki ki akarja próbálni a recepteket, annak ne kelljen Iránig vagy Kamerunig utazni egy-egy különleges hozzávalóért.

A hallgatók számára ez egy izgalmas feladat, vagyis inkább élmény – hangsúlyozta Tarrósy István. A diákok, akik részt vettek az első kötet megalkotásában, nagyon büszkék, hogy részesei lehettek ennek. Egy Nigériából jött tanuló, aki már befejezte tanulmányait és megtudta, hogy jön a második kötet, rögtön írt a egykori alma materének, hogy elmondja, hogy az első könyv megszületésében való részvétele az egyik legnagyobb élménye volt a pécsi tanulmányai alatt és mindig, bárhová kerül is, népszerűsíteni fogja a PTE-t. Az igazgató hangsúlyozta, hogy ezek a hallgatók az igazi nagyköveteik.

A kötet megalkotása egy szigorúan sok szereplős, összegyetemi program, aminek a végeredménye egy újabb receptkönyv, amellyel bemutathatják az egyetem belső sokszínűségét. Késő tavaszra, kora nyárra várható a könyv megjelenése, ami az idei év egyik fő nemzetközi projektje.