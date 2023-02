A PF1 poloidális mágnestekercset 2022. november 1-én indították útnak a gyártóműből, a Közép-Névai Hajógyárból majd a szentpétervári behajózás és a Fos-sur-Mer kikötőjében történt átrakás után érkezett meg a szintén franciaországi Berre kikötőjébe. Innen a kivételesen nagy tömegű, túlméretes szállítmányok továbbítására kiépített, több mint száz kilométeres útvonalon szállították a tekercset az ITER telephelyére egy speciális tréleren.

Fotó: Shutterstock

Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatója üdvözlő beszédében hangsúlyozta a nemzetközi kísérleti fúziós reaktorhoz gyártott és leszállított részegység jelentőségét és egyediségét. Elmondta, hogy a PF1 szupravezető mágnestekercs létrehozásában a legkiválóbb orosz szakemberek vettek részt. Korszerű technológiát és gyártási eljárásokat fejlesztettek ki a mágnestekercs létrehozásához. Külön is kiemelte, hogy a szupravezető mágnestekercs elkészítésében egész sor orosz vállalat működött közre. Alekszej Lihacsov azt is elmondta, hogy az ITER projekt a legszorosabb nemzetközi együttműködés, a tudományos és műszaki együttműködés szemléletes példája. – A PF1 tekercs létrehozása és a fúziós reaktor építési helyszínére való eljuttatása egyértelműen jelzi, hogy Oroszország az ITER projekt és általában a világ termonukleáris kutatásainak résztvevője és az lesz a jövőben is – szögezte le a Roszatom vezetője.

Pietro Barabaschi, az ITER Nemzetközi Szervezet főigazgatója gratulált az orosz kollégáinak a feladat sikeres végrehajtásához. – Örülünk, hogy Oroszország sikeresen befejezte a poloidális mágneses tér létrehozására szolgáló mágnestekercs gyártását és szállítását. Az ITER szupravezető mágnesei soha nem látott pontosságot igényelnek. Hat országban – Kínában, Franciaországban, Olaszországban, Japánban, Oroszországban és az Egyesült Államokban – gyártják a részegységeket, ami tovább nehezítette a feladatot, viszont hozzájárult egy közös, globális tudásanyag létrehozásához – mondta Barabaschi.

A PF1 tekercs (átmérője 9 méter, tömege 200 tonna) egyike annak a hat mágnestekercsnek, amelyek a poloidális mágneses mező létrehozását szolgálják a fúziós reaktorban, amely mező egyben tartja a plazmát. A tekercs meglehetősen bonyolult berendezés, amely nyolc, kétrétegű szupravezető gyűrűből áll. A PF1 szupravezető mágnestekercs egyike annak a 25 rendszernek, amelyet a nemzetközi ITER projekt keretében az Orosz Föderáció szállít a majdani fúziós reaktorhoz. A PF1 mágnestekercs egyike azon részegységeknek, amelyek az első plazma előállításához szükségesek. A tekercs gyártásához a technológiát és berendezéseket a Roszatomhoz tartozó Elektrofizikai Berendezések Tudományos Kutatóintézete, a Jefremov Intézet (NIIEFA) tervezte a gyártást pedig a Közép-Névai hajógyár végezte.

A nyolc kettős gyűrű közül az elsőt 2016-ban tekercselték illetve tesztelték, az utolsót pedig 2019-ben. 2021 márciusában sikeresen befejeződött a tekercs vákuum-injekciós szigetelése - ez a gyártás egyik legbonyolultabb és legkritikusabb szakasza. 2022 márciusában az orosz mágnestekercs sikeres gyártóüzemi átvételi méréseken és tesztsorozaton esett át, mielőtt útnak indították volna az ITER Nemzetközi Szervezetéhez. Miután a PF1 jelű mágnestekercs kulcsfontosságú az első plazma nyeréséhez már az üzemi átvételi ellenőrzés során is többszakaszos kontrollon ment át a berendezés.

Az orosz ITER-ügynökség és az ITER Nemzetközi Szervezete 2011-ben kötött megállapodást a PF1 mágnestekercs gyártásáról és szállításáról. Ez az egyike annak a két poloidális mágnestekercsnek, amelyeket a projektben részt vevő országokban gyártanak. A további négy tekercset azok nagy mérete miatt közvetlenül a helyszínen szerelik majd össze a részegységekből.