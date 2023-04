Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte az MTI-vel, hogy 62 évvel ezelőtt ezekben a napokban azt ünnepelte a világ, hogy a Jurij Gagarint szállító űrhajó a világűrbe ért. Az elmúlt 60 évben több száz ember járt már az űrben - köztük egy magyar is, Farkas Bertalan - köszönhető ez annak, hogy az űrtechnológia rohamléptekben fejlődik.

Magyarországon az NMHH a frekvenciakoordinációs eljárásokban eljáró hatóság. Feladata kettős: egyrészt bejelenti a hazai műholdak esetében a szükséges műholdas pályák, pályapozíciók igényét, másrészt a más országok igazgatásai által koordinált műholdas pályák, pályapozíciók interferenciaszámításokkal alátámasztott észrevételeit, amennyiben az érinti a hazai rádiórendszereket - emelték ki.

Hozzátették, hogy a világűrbe helyezett rendszerek ma már a gazdaság gerincét jelentik. Az új űrkorszak egyik jellegzetessége várhatóan az lesz, hogy a mostani 6000 műhold helyett már több százezer műhold fog keringeni felettünk, alacsony Föld körüli pályán, ami számos kihívást jelent.

Bartóki-Gönczy Balázs, az NMHH Médiatanácsának tagja szerint a sok új műhold megjelenésével kapcsolatban a legfontosabb teendő, hogy ezek ne ütközzenek össze és koordináltan tudjanak közlekedni - írták.

"Az űrforgalom-szabályozás a jelenkor egyik nagy kihívása, hiszen erre jelenleg nincsenek szabályok. A másik kihívás az, hogy a megnövekedett igényeket ki kell szolgálni frekvencia és pályahelypozíció szempontjából. Szükséges, hogy ezeknek a műholdaknak olyan megfelelő frekvenciasávja és pályapozíciója legyen, amelyen tudnak kommunikálni, ezért óriási szerep hárul az olyan nemzeti szabályozó hatóságokra, mint amilyen az NMHH is" - idézték a közleményben Bartóki-Gönczy Balázst.

Úgy folytatták, hogy az NMHH a hatósági feladatain túl egyéb módon is támogatja a hazai űripar fejlődését, a tavaly után idén is együttműködést kötött a Hatóság a Magyar Asztronautikai Társasággal. A megállapodás egyik célkitűzése, hogy az általános és középiskolás gyerekek is egyre többet tudjanak meg az űrvilágról.

"Támogatói voltunk annak is, hogy a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói Portugáliában egy rakétaépítő versenyen vettek részt, valamint az NMHH támogatása tette lehetővé, hogy a BME mérnökei elkészítsék a legújabb magyar kis műholdat, az MRC 100-at, mely idén fog kijutni a világűrbe. Ennek újdonsága, hogy már nemcsak egy kísérletet végezhetnek el rajta, hanem több felsőoktatási intézmény is tapasztalatot tud szerezni a világűrben azáltal, hogy a kisműhold fedélzetére önálló modult telepíthettek" - tette hozzá a közlemény alapján Bartóki-Gönczy Balázs.

Mint írták: Magyarországon 2018-tól különösen nagy támogatást kapott a magyar űripar fejlesztése, ennek egy újabb mérföldköve lesz az is, hogy hazánk 2024-ben űrhajóst kíván küldeni az űrbe.

A HUNOR Magyar Űrhajós Program célja egy magyar kutatóűrhajós feljuttatása a Nemzetközi Űrállomásra, ahol csaknem egy hónapon át, döntően magyar fejlesztésű tudományos kísérleteket fog végrehajtani - fűzték hozzá.

Kiemelendőnek nevezték továbbá, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) nyerte el a 31. Európai Űrjogi és Űrpolitikai Nyári Egyetem rendezési jogát, amelyet az Európai Űrügynökség jogi központjával (ECSL) együttműködésben tartanak minden év augusztusában Európa valamely nagy városában.

"A programot az NMHH-val együttműködésben állítja össze az NKE és az ECSL, melynek köszönhetően az idei központi téma az űrtávközlés szabályozása lesz, az előadók között pedig a hatóság szakemberei is ott lesznek" - közölte Bartóki-Gönczy Balázs.

A 12 napos, mintegy 20 országot és 60 hallgatót, valamint a téma legnevesebb szakértőit felvonultató programot először rendezik Magyarországon - áll az NMHH közleményében.