Gerzson, a gólya a Czikkhalas boltjával szemben lévő villanylámpaoszlopon szokott álldogálni, és onnan gyakran át is repül házigazdáihoz. A halboltban elmesélték, hogy Gerzson a lámpaoszlopon érzi biztonságban magát, mindenkitől távol. Velük egy évtized után is bátortalan, alapvetően fél az emberektől, de azért mégis közel merészkedik hozzájuk.

Gerzson, a gólya törzsvendég a Czikkhalas szekszárdi halboltjánál (Fotó: Mártonfai D. archív)

Sőt, az idén is előszeretettel repül rá házigazdája autójának tetejére, amely közvetlenül a bolt előtt áll. Amikor a nevén szólítják, akkor odarepül vagy odasétál hozzájuk. Munkatársnak, sőt családtagnak is számít. A boltban dolgozók Tolnáról, Bogyiszlóról járnak Szekszárdra dolgozni, oda már természetesen nem követi őket. Talán azért sem, mert mindig úgy hagyják ott a halüzletet, hogy ha nincsenek ott, Gerzson akkor is találjon ott ételt.

A halboltosok elmondták, hogy lassan fiókái is lesznek, de várhatóan mindegyik a fészekben marad majd, míg meg nem erősödnek. Azzal az étellel szokta etetni a fiókákat, amit a boltnál kap. Az is előfordul, hogy Gerzson gólya két három másik nagyobb gólyával érkezik a bolthoz. Gerzson gólya egymaga is szeret jót enni, mesélték, hogy naponta akár húsz-harminc hal belsőségét is képes elfogyasztani.

– Március tizenegyedikén érkezett haza Szekszárdra és várhatóan augusztus huszadika körül újra itthagy majd minket, és elrepül Afrikába – mondták.

Gólyatársaihoz hasonlóan vélhetően a Boszporusz tengerszoros felé vezető vándorlási útvonalon halad majd, amely során Európát a Márvány-tengernél hagyja el és Kis-Ázsián keresztül vonul afrikai telelőhelyére.

A gólya hozza...

Az európai néphit szerint a gólya felelős azért, hogy gyerekek szülessenek, a gólya hozza a csecsemőket. A legenda nagyon ősi, de Hans Christian Andersen Gólyák című története tette népszerűvé a tizenkilencedik században.

A fehér gólya egyike Európa legnagyobb madarainak, állva körülbelül kilencvenöt-száztíz centiméter magasak. A szárnyfeszttávolságuk száznyolcvanhárom és kétszáztizenhét centiméter között van.

A fehér gólyát könnyen fel lehet ismerni fehér tollazatáról, fekete szárnyáról és válltollairól, valamint tizennégy-tizenkilenc centiméter hosszú piros csőréről, vörös lábairól. Mivel Szekszárdon is bizonyítást nyert, hogy a gólya emberközeli, akár közelebbről is megfigyelhetjük a kommunikációjukat. A gólyák kelepelnek, hangot adnak, amelyet a csőr gyakori nyitásával és zárásával, csattogtatásával érnek el, sőt, fütyülnek is.

