Kistelepüléseken, de nagyvárosokban is gyakori, hogy utcán kóborló kutyáról osztanak meg különböző képet a lakók. A gazdit – főként a falvakban – általában ismeri is a közösség, és természetesen tudják róla, hogy folyamatosan figyelmen kívül hagyja az állattartás szabályait.

A gazdijogsi-tananyag sikere egyébként felülmúlta a várakozásokat, és a visszajelzések alapján a Nébih Gazdijogsi Junior verziót is készített, amely a 12–16 év közötti gyerekeket és fiatalokat készíti fel a felelős állattartásra. A tananyag fejezeteiből a kutyatartáson kívül a macska, a különböző kisemlősök, a hullámos papagáj, néhány hüllő és az akváriumi halak felelős tartásának feltételei is alaposan megismerhetők. A fejezetek végén a gyerekek minitudáspróbával is ellenőrizhetik, hogy mennyire sikerült elsajátítaniuk a legfontosabb tudnivalókat az állatokkal kapcsolatban.

