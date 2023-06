Törvényen kívüli hősök

A Bonnie és Clyde című film a hatvanas évek egyik legikonikusabb mozijaként van nyilvántartva. Nemcsak a kultúrára gyakorolt hatása miatt figyelemre méltó alkotás, de a gengszterfilmek közül az 1967-es változat egyfajta mérföldkőnek számít. Az írók – Newman és Benton – tulajdonképpen két nincstelen, törvényen kívülit tettek filmes hőssé, akik olyan hatást gyakorolnak a nézőkre, hogy maguk is a Barrow-banda tagjai akarnak majd lenni. Ha az ember nem vigyáz teljesen elveszik ebben a romantikus gengsztertörténetben, ami a szemünk előtt bontakozik ki. A film a durva erőszak és az eget rengető poénok fúziója. Főhőseinkről tudjuk, hogy vannak hibáik, hogy gyarló emberi lények, de ez csak mind előkészíti számunkra a hihetetlenül lehengerlő finálét, amelynek hatása ma is ugyanolyan erővel hat, mint ahogy 1967-ben hathatott a közönségre.

A kilenc Oscar-díjra jelölt film végül csak kettőt nyert el, de ez nem árnyékolja be a színészek tökéletes játékát. Warren Beatty igazán zseniális alakítást nyújt Clyde-ként. Nemcsak jóképű, de a fegyverek is jól állnak neki, igazi rosszfiú, aki a kissé romantikusabb jelenetekben is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Faye Dunaway Bonnie-ként tökéletesen illeszkedik Beatty játékához, a problémás, alvilági nő minden apró mozzanatát eltalálja.

