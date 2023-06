Így a házak többsége előtt nemcsak burkolt árok és kövezett kapubejáró van, de a járda és az árok között földsáv is maradt. Nagyon sokan meglátták ebben a zöldítés, virágosítás lehetőségét, és vagy pótolták a munkálatok miatt eltávolított növényeket, vagy most lett terük arra, hogy azt beültessék.

Jó úgy végig menni a főutcán, hogy szinte mindenhol virágzik valamilyen növény, sarjad egy-egy cserje. Ám sajnos vannak olyanok is, akik – ahogy a felújítás előtt, úgy most is – eldobálják a cigarettacsikket, a szemetet, nem törődve mások igyekezetével.