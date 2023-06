Milyen igaz, kényelmesebben is el tudtam volna tölteni ezeket az órákat, például ülhettem és olvasgathattam volna a kertben, majd este lefekvés előtt filmet is nézhettem volna. Az elmúlt napokban szokás szerint újra megfogadtam, jövőre nem készítek ennyi mindent.

Persze azt is tudtam, hogy a fogadalmam csupán addig tart, míg el nem kezdenek gyűlni a különböző méretű és tartalmú üvegcsék a kamra polcain, amit aztán a szezonon túl boldogan fogyaszt majd mindenki a szűkebb és szélesebb családi, baráti körben egyaránt.

A lekvárokat süteményben, palacsintához, puha kalácson, a befőttet gyümölcsszószhoz, sültekhez vagy csak úgy, magában, a savanyúságot a nehezebb ételekhez, a paradicsomszószt pedig olasz tésztához, levesként, avagy töltött paprikához.

Tavaly mérsékelt sikert aratott az újdonságok közül az ajvár, a padlizsánkrém, viszont a ketchup és a szederlekvár igazi slágernek bizonyult: hihetetlen gyorsasággal elfogytak. El is döntöttem, ezeket biztosan elkészítem idén is.

Emellett persze folytatom a kísérletet a fekete bodzabogyóból készített szörppel, amit tavaly próbáltam ki először, és a különlegesen ízesített lekvárokkal is.

Megéri a pepecselés, hiszen ezek a dolgok nemcsak egészségesebbek, finomabbak bolti társaiknál, de olcsóbbak is, köszönhetően annak, hogy jó részük nálunk terem.