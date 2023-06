Űrügyekben kevésbé jártasként a bolygókról, galaxisokról érkező híreket nehezebben értelmezem. Most, hogy megint vannak magyar űrhajósjelöltek, bekerült a közbeszédbe az űrkutatás, amihez a legtöbben ugyan nem értünk, de legalább lehet róla társalogni. Felelevenedhetnek a 43 évvel ezelőtti történések is, amikor az Interkozmosz programban Farkas Bertalan révén az első magyar keringett a világűrben. A minapi hír szerint két exobolygó, a Vadászebek csillagképben található HAT-P-12 csillag és a HAT-P-12 b bolygó is magyar nevet visel a jövőben. Az égitestek a Komondor és a Puli nevet kapták, így lesznek magyar pásztorkutyák a Naprendszerünkön kívül is.