Ezzel együtt pedig emberek százai, ezrei mozgolódnak a környéken. Ebbe a mozgásba kapcsolódik be a rendőrség is. Mint közösségi oldalukon megírták, a szórakozás mellett nagy figyelmet kell fordítania mindenkinek a biztonságra is. Éppen ezért a Fejér vármegyei rendőrök tolnai társaikkal közösen nagyobb számban képviseltetik magukat az augusztus 6-ig, tehát egy héten keresztül tartó fesztivál idején.

Munkatársaink a rendezvény idején aktív jelenlétükkel felügyelik a közbiztonságot, és mindent megtesznek a jogsértő cselekmények megelőzése és megszüntetése érdekében

– fogalmaztak posztjukban.