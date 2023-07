Egyre több a kulináris rendezvény a Balatonon, amelyekkel párhuzamosan növekszik a versenyek, ranglisták száma. Idén a turisztikai és gasztronómiai szakemberek együtt keresték például a Balaton legjobb fagyiját és a legízletesebb strandételét is. A zsűriben mindig komoly szaktekintélyek ültek, ugyanakkor eddig egyetlen versenyen sem kérdezték meg, hogy melyik finomság ízlik legjobban a gyerekeknek.

A Balatoni Turizmus Szövetség most felhívást intézett a szülők és a gyerekek felé, hogy mondják el véleményüket arról, hogy nekik melyik fagylalt ízlik a legjobban. Arra kérik a turistákat, hogy készítsenek fotót vagy videót arról, hogy mikor és hol ettek fagyit. A kínálatról mondják el véleményüket a közösségi médiában és üzeneteiket juttassák el a turisztikai szervezetnek is.

Az első videót két általános iskolás kislány, Anna és Adél küldte el a turisztikai szakembereknek. Ők egyébként is azzal szeretnének foglalkozni a nyáron, hogy fagylaltkritikákat közölnek saját videós csatornájukon. Ők voltak az elsők, akik ellátogattak a Balaton Fagyija 2023 – győzteséhez is. A lányok szerint nem csak a zsűri által kiválasztott fagylalt miatt érdemes Balatonalmádiba utazni, sok más különlegesség is található itt a pultban.

A teljes cikket elolvashatja a sonline.hu-n.