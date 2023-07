Rend a lelke mindennek a konyhában is

A „mise en place” egy francia kulináris kifejezés, ami nagyjából annyit jelent, hogy minden a helyén van. Arra utal, hogy a főzés megkezdése előtt előkészítjük a szükséges eszközöket és a hozzávalókat: a felületek megtisztításától és a kések, edények és serpenyők előpakolásától kezdve a hagyma aprításán át a liszt kiméréséig. Ez létfontosságú az ételek zökkenőmentes elkészítéséhez és így nem kell kapkodni és az egész konyhát felforgatni főzés közben egy megfelelő méretű edényért. Ráadásul, ha tisztán dolgozunk, vagyis a főzés közben takarítunk, több idő jut az élvezetekre, miután befejeztük a főzést, és kevesebb kell a takarításra.

Legyenek saját fűszernövényeink

Felejtsük el a boltokban kapható szárított fűszereket, hiszen a friss fűszernövények ízét nem lehet felülmúlni. Sok Michelin-csillagos étteremnek van emiatt kis zöldségültetvénye. Nem kell hatalmas üvegház vagy profi kertészeti végzettség ahhoz, hogy otthon, az ablakban megtermesszük magunknak a főzéshez leggyakrabban használt növényeket. Ráadásul a legtöbb bevásárlóközpontban cserepes formában is lehet bazsalikomot, mentát, snidlinget, vagy petrezselymet vásárolni. Csak egy kis víz kell hozzá, meg némi napfény és máris feldobhatjuk a paradicsomszószunkat egy kis friss bazsalikommal, vagy a húslevest egy csokor friss petrezselyemmel.

Szezonalitás és helyi alapanyagok

Bárhol is kapjon el minket a főzhetnék, mindig érdemes szezonális alapanyagokat használni. Ezek a zöldségek és gyümölcsök általában frissebbek, sokkal ízletesebbek, emellett támogatják a helyi gazdákat, kevesebb kilométert utaztak, és sokszor olcsóbbak is. A Michelin-csillagos séfek esküsznek a beszállítóikkal való kapcsolat fontosságára. Egy közeli termelői piac például remek hely lehet a szezonális termékek megvásárlására, ráadásul hétvégi programnak sem utolsó. Érdemes minősített piacot keresni, ahol szabályozzák, hogy mit lehet árulni. Ráadásul, ha elbeszélgetünk a termelőkkel, még tippeket is kaphatunk az elkészítésüket illetően.

Blansírozás és sous-vide

A Michelin-csillagos éttermek ugyanannyi figyelmet fordítanak a zöldségek elkészítésére, mint a húsokéra. A kemény zöldségeket főzés helyett inkább blansírozzuk, hogy megpuhuljanak, és megőrizzék színüket, ízüket és tápanyagtartalmukat. Miután a zöldséget leforráztuk egy lábosban, vegyük ki, és tegyük át jeges vízbe, hogy megállítsuk a főzési folyamatot. Garantáltan új ízélményekben lesz részünk. A sous-vide egy klasszikus high-end éttermi technika, ami a tökéletesen puha ételek titka. Az ételeket levákuumozzák, majd lezárják, és egy szabályozott hőmérsékletű vízfürdőbe helyezik, hogy lassan, alacsony hőfokon főjenek. A profi éttermi felszerelések mellett ma már kedvező áron elérhetők ilyen készülékek az otthoni szakácsoknak is.

Mártások és redukált szószok

A Michelin-éttermek egy dolgot nagyon jól csinálnak: a szószokat és a mártásokat. Azonban egy kis odafigyeléssel és gyakorlással otthon is könnyen elkészíthetjük őket. A szakácsiskolában a tanulók olyan klasszikus francia mártásokat tanulnak meg, mint a besamel, vagy a hollandi, de ide sorolhatjuk a paradicsommártást vagy a majonézt is. A sültek mellé remek párosítás lehet egy redukált szósz, vagy jus. Ez a folyamat sem ördöngösség, a felesleges víz elpárologtatását jelenti, így az ízek koncentráltabbá válnak.

Tálalás

Legyen a tányér a játszóterünk! Fogjuk a kész ételt és engedjük szabadjára a kreativitásunkat. Cseréljük fel az arányokat: tálaljunk desszerteket apró habcsókdarabkákkal és krémpöttyökkel a hagyományos réteges tortaforma helyett. Rendezzük az összetevőket páratlan csoportokba, forgassuk meg a tésztát egy csipesz segítségével, tálaljunk rizst, vagy burgonyapürét fémkarikákban, végül öntsük le művészien a kész ételt szósszal vagy mártással! A siker garantált.