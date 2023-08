NAGYSZERŰ A BŐRÜNKNEK

A tengervíz vírusellenes, antibakteriális és a magas nátrium- és jódtartalma miatt fokozza a sebgyógyulást. Gazdag kalciumban, káliumban és magnéziumban is, a tengervízből a szervezetünkbe jutó ásványi anyagok és nyomelemek hatására szervezetünk hatékonyan regenerálódik, ezzel csökkentve az öregedés jeleit. A magnézium nélkülözhetetlen az élethez, és segít a bőrünknek megőrizni a nedvességét, így erősebbé és fiatalosabbá teszi azt. A tengervíz olyan krónikus bőrbetegségek kezelésére is kiválóan alkalmas, mint a pikkelysömör és az ekcéma. Erősen hámlasztó hatású, ezért, ha száraz a bőrünk, csodát tesz vele. Az elhalt hámréteg leválik, főleg, ha még óvatosan át is dörzsöljük a testünket strandolás közben. Pattanásos bőrre tökéletes kezelés a tengervizes fürdő, hiszen a méreganyagokat kimossa és fertőtlenít. Nem kell attól félnünk, hogy a só szárítja a bőrünket, éppen ellenkezőleg, remekül hidratál.

GYÓGYÍTJA A LÉGZŐRENDSZERÜNKET

Az óceánban vagy a tengerben úszás enyhíti a szénanátha, az arcüreggyulladás, az asztma és más légúti betegségek tüneteit. Egy kutatás szerint ez annak köszönhető, hogy a sós víz – de már a levegő is – csökkenti a hörgők és az orrmelléküregek gyulladását és irritációját. Gyakorlatilag átmossa a fül- és orrjáratokat, szinte kipucolja ezeket, így az sem baj, ha néha kortyolunk belőle egy keveset. Nem véletlen, hogy a leghatékonyabb és legkíméletesebb orrspay-k tengervizet tartalmaznak.

CSÖKKENTI A STRESSZT

Magas magnéziumtartalma nyugtató hatással van az idegrendszerre, így egy tengerparti nyaralás után nyugodtabbnak és pihentebbnek fogjuk érezni magunkat. Ebben persze fontos szerepe van a környezetváltozásnak, pihenésnek is. Ahogy lebegünk a vízben, a súlytalanság nyugtató hatással lehet az elménkre is, az agyhullámokat nyugodt és meditatív állapotba juttatja. A tengerben úszás csökkenti a vérnyomást és javítja az éjszakai alvás minőségét. Emellett a nyílt víz látványa nyugtatóan hat ránk, testileg és lelkileg egyaránt. Ha semmi egyebet nem teszünk, csak ülünk a parton, és elmerülünk az elénk táruló látványban, már attól sokkal jobban fogjuk érezni magunkat.

ERŐSÍTI AZ IMMUNRENDSZERT

A természetes sós víz fokozza az anyagcserét és a vérkeringést, tágítja az ereket, egyfajta méregtelenítő szerepe is van, valamint az emésztésre is jótékonyan hat. Kiváló gyógymód a legyengült immunrendszerre, vérszegénységre, sőt a magas vércukorszintet is képes csökkenteni, ha rendszeresen tengerben fürdőzünk. A thalasso terápia is a tengervíz ezen tulajdonságaira épül.

