Hazánkban a becslések szerint 800 ezer alkoholbeteg él, és a túlzott alkoholfogyasztás egyre nagyobb mértékben érinti a nőket is. Az alkoholfüggő nők számát nagyjából 200 ezerre becsülik. Ez a szám magában foglalja a még nem függő, de rendszeres vagy nagyfogyasztókat is. Emellett megfigyelhető egy úgynevezett konvergenciahatás, azaz a férfi-női szerhasználat aránya egyre inkább közelít egymáshoz. Korábban ez az arány 5:1 volt a férfiak javára, most inkább a 3:1 arányról beszélhetünk – ismertette Csupor Anna, addiktológiai konzultáns, veszteség feldolgozást segítő szakember.

Elmondta, hogy ennek hátterében egyrészt az ivás kulturális elfogadottsága áll, hiszen hazánk alkoholfogyasztás tekintetében a megengedő országok körébe tartozik. Emellett pedig – bár a női részegséget máig gyakran kíséri megvetés – napjainkban kevésbé okoz megbotránkozást, ha egy társaságban egy nő annyit és úgy iszik, mint a férfiak. A társadalmi elfogadást erősítik a reklámok is, melyek a tudattalant célozzák, azt a hamis képet sugallva, hogy a trendi, életvidám, elegáns nő márkás italokat fogyaszt. Sőt, a dohányipari, illetve az alkoholtermékeket forgalmazó cégek egyre több, nőkre szabott áruval jelennek meg a piacon.

Ennek ellenére a női alkoholfogyasztáshoz társuló stigma mindig is erősebb volt, ezért a nők inkább titokban ittak, és a zugivás még most is jellemző. Csupor Anna gyakran találkozik a praxisában ezzel kapcsolatos példákkal. A szakember hozzátette, hogy nemcsak a férfiak és a nők közötti megítélés más, hanem a szerhasználat motivációja is.

Fiatalabb korban a fogyasztás oka leginkább a társas elvárás, hiszen „mindenki iszik”, valamint könnyebb az ismerkedés, a társaságban való jelenlét. Általánosságban jellemző, hogy a nők a negatív érzések, a problémák, a szomorúság, a megfelelési kényszer okán nyúlnak az alkohol után. Sok nő párkapcsolati problémát jelöl meg az ivás okaként, és az is gyakori, hogy a párja is függő.

Okként említette a szakember azt is, hogy vannak, akiknek az intimitás megéléséhez van szükségük az alkoholra, azaz alkohol nélkül nem, vagy csak nehezen képesek szexuális kapcsolatot létesíteni. Esetükben könnyen előfordulhat, hogy a szokás rögzül és végig kíséri az illető életét, ezzel más problémákat is okozva.

A függőség kialakulásának tényezői közé tartozik a stressz és a túlhajszoltság is. A munkahelyen való helytállás mellett a szülői, valamint a háztartási teendők nagy része – jóindulatú férfi segítés mellett is – többnyire a nőkre marad. Számtalan szerepben kell megfelelni, anyaként, feleségként, munkavállalóként, sokszor az idős szülőket is támogatva, miközben egyéb külső elvárások is nyomasztóan hatnak.

Popper Pétert idézve Csupor Anna ezzel kapcsolatban elmondta: „Ez egyszerűen sok, ennyi bőrt nem lehet lehúzni egy emberről. Ha megkérdeznék tőlem, mi a társadalom egyik legnagyobb betegsége, azt mondanám: a kimerült nők. Nem lehet egyszerre megfelelni a tradicionális és a modern családmodell támasztotta követelményeknek.”

Ez is közrejátszhat a nők egyre nagyobb arányú függőségében, mivel sokan nyúlnak a pohár után, jó esetben csak esténként, mert „megérdemlik”, hogy a nap végén kicsit letegyék a terheket, agyukból kikapcsolják a feladatok áradatát és kilépjenek a valóságból.

Jelentős számban fordul elő a nők körében az is, hogy a negyvenes-ötvenes éveikben válnak rendszeres fogyasztóvá. Nagyon sok változás jellemzi ezt az életszakaszt és olyan események, amelyeket sokan krízisként élnek meg. Ilyen lehet a szülők betegsége, elvesztése, a gyerekek kirepülése, amitől egy anya úgy érzi, kiüresedett az élete, elfogytak a feladatok.

Ilyenkor sokan rossz megoldásként, vagy unalomból néznek a pohár fenekére. Ebben az életszakaszban kell szembe nézni a menopauzával, annak kellemetlen tüneteivel, a hangulatingadozásokkal, a nőiség megváltozásával. A későbbi években a férj elvesztése tetézheti a megpróbáltatásokat, és a gyász mellett az egyedülléttel való megküzdés újabb lelki megterhelést jelent.

Kaló Zsuzsa Bevezetés a szerhasználó nők világába című könyvére hivatkozva Csupor Anna a férfiak és a nők közötti további különbségekre is rávilágított. Elmondta, hogy a szerhasználó nőknél nagyobb mértékű fizikai és mentális állapotromlás figyelhető meg, magasabb számban fordul elő körükben depresszió, szorongás, öngyilkossági kísérlet. A szerhasználó nők 70 százalékát érte valamilyen erőszak, és nagy arányban válnak szexuális erőszak áldozatává.

A szer elhagyása a felépülési munkának csak az egyik eleme

Csupor Anna úgy látja, sajnos kevés nő jut kezeléshez, nagyrészt azért, mert nem mernek segítséget kérni. Annak ellenére sem, hogy általában előbb felismerik, hogy valami nincs rendben. A női léttel járó sokféle szerepet a nők az utolsó pillanatig el akarják látni, illetve a feladatok, elsődlegesen az anyasággal járók amellett, hogy stresszforrást jelentenek, megtartó erőt is képviselnek.

Az addiktológiai konzultáns azt tapasztalja, hogy támogató, empatikus környezetben a nők hamar megnyílnak, jobban mernek egy szakember útmutatására támaszkodni. Ezért is nagyon fontos a problémák korai felismerése és a segítségkérés. Ám a felépülési munkában a szer elhagyása csak az egyik elem.

Jó, ha látjuk az okot, amiért az egyén függővé vált, de fontosabb, hogy megtaláljuk azokat a tevékenységeket, amelyek az alkohol szerepét kiválthatják. Azaz lépésről lépésre fel kell építeni egy olyan, örömökben teli életet, amelyben nincsen szükség az alkoholra. Ebben tud segíteni egy szakember.