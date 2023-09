A legfontosabb, amit meg kell tennünk a rózsával kapcsolatban az, hogy már ne ösztönözzük, hogy ne hozzon új hajtásokat. A legtöbb rózsafaj ugyanis nem télálló, fel kell őket készíteni a hidegebb hónapokra.

Október-novemberben már nem feladata a rózsának, hogy virágozzon, és új hajtásokat hozzon, sokkal inkább kell koncentrálnia arra, hogy lelassuljon, és így csökkenthető legyen az elfagyás veszélye. Amikor lehullik a rózsa lombja, itt az ideje lezárni az évet számára, és felkészülni a következő tavaszra.

A rózsa sajnos érzékeny a fagyra, ezért még az első hideg hajnalok előtt meg kell metszeni. Ekkor a töveket fél méteres magasságban vissza kell vágni, és meg kell metszeni az oldalágakat is. A rózsatöveket ezután 25-30 centis magasságig kupacoljuk fel. Erre a legjobb, ha komposzt-kertiföld és szerves-trágya keveréket használunk.

Azonban arra ügyeljünk, hogy miközben odahúzzuk a földet, nehogy megsértsük a rózsa gyökereit. A kupac tetejét érdemes szalmával betakarni, így még nagyobb védelmet tudunk biztosítani számára a fagyokkal szemben. Ha nem tesszük, gyengébb lesz a rózsánk jövőre.

A futórózsát azonban nem kell visszavágni, sőt, betakarni sem, hiszen takarás nélkül is kiválóan át tudja vészelni a telet. Ha szeretnénk átültetni a rózsát, arra is kiváló ez az őszi időszak. Sőt, az új tövek ültetését is megtehetjük, hiszen így még meg tudnak gyökeresedni, mielőtt eljönne a téli idő.