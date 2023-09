A lakossági segítséget is örömmel veszik a hétvégén esedékes Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) során. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény már két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat. A program magyarországi koordinátora a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Orbán Zoltán, a szervezet szóvivője elmondta, hogy az ország valamennyi vármegyéjében, illetve Budapesten összesen 51 helyszínen lesznek ehhez kapcsolódóan programok a hétvégén. Tolna vármegyében a Kakasd-széptölgyesi halastavak közötti haletető toronynál Siklósi Máté szombaton 9 órától várja az érdeklődőket. A programban kirándulás, madármegfigyelés, gomba gyűjtő túra szerepel. Előzetes bejelentkezésre nincs szükség, és akinek van saját távcsöve, annak érdemes magával vinnie.

Ám az összesített magyar eredmény gyarapításához nemcsak a szervezett helyszíneken lehet hozzájárulni. Bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait is. Ehhez az kell, hogy feljegyezze a megfigyelés helyét – nemcsak a településnevet, hanem a vármegyét is –, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát (ha nem ismeri a fajokat, akkor csak a számukat), esetleg a ritka vagy érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni az MME honlapjáról letölthető, okostelefonon elektronikusan is kitölthető űrlapon október 1. vasárnap, 16 óráig.

A beküldött adatokat az MME munkatársai még aznap összesítik, és továbbítják a nemzetközi koordinációs központba. Az összesített eredményről várhatóan másnap hírt adnak. Az Európai Madármegfigyelő Napok ugyanis egyben játékos verseny is, amelyben a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. Magyarország általában előkelő helyen, az első öt hely valamelyikén szokott végezni, tavaly két kategóriában is első lett hazánk.

Az évenkénti összesített eredmények egyébként elképesztő számokat mutatnak: tavaly 32 ország, 753 helyszínén több mint 4,6 millió madarat figyelt meg a 19 148 résztvevő.