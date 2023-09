A minden hétköznap este jelentkező gasztro-tehetségkutatóban most is amatőr és profi szakácsok próbálják meggyőzni a műsor három profi séfjét, Krausz Gábort, Wolf Andrást és Vomberg Frigyest. Izgalomban, humorban és feszültségben most sem lesz hiány! Eddigi legkeményebb évadával érkezik a Séfek Séfe, amelyben nemcsak a versenyzők, de a séfek is a legnagyobb harcaikat vívják majd. A válogatók alatt az eddigieknél is sokszínűbb karakterekkel találkozhat Krausz Gábor, Wolf András és Vomberg Frigyes, akik számtalan feledhetetlen és sokszor számukra is meghökkentő pillanatnak lesznek majd tanúi.

Most is futószalagon érkeznek hozzájuk a kreációk, amelyekről fogalmuk sincs, ki készítette. Kizárólag a kapott tányér alapján döntik el, kit juttatnak tovább a versenyben, majd kegyelmet nem ismerve, újabb kihívások elé állítva a versenyzőket kiválasztják 6 fős csapataikat, hogy aztán a legjobb 18-ból csak egy maradhasson. A verseny utolsó megmérettetésén, a döntőben most is kétórás feszített munka vár a legjobbakra, hogy bebizonyítsák, nincs ember aki lefőzi őket a konyhában!

A versenyzők három fogásos menüjüket korábbi csapattársaik segítségével készítik majd el, séfjeik pedig ekkor már csak szurkolhatnak tanítványaiknak. A Séfek Séfe fődíjáról a hazai gasztronómiai elit meghatározó alakjai döntenek, olyan szakemberek, akiknek a véleménye irányadó a minőségi vendéglátásban. Az este végén pedig kiderül, hogy ki lesz a Séfek Séfe, ki viheti haza a tízmillió forintos fődíjat és a 2 hetes franciaországi szakmai továbbképzést, a világ egyik leghíresebb séf iskolájában.

Séfek séfe, magyar gasztro-reality 2. rész, TV2, 20 óra