A pogácsákról általánosságban elmondhatjuk, hogy jellemzően sós ízesítésű (egyébként édes pogácsák is léteznek), kerekre szabott süteményekről van szó, amelyeket a Kárpát-medence térségében, a Balkáni országokban, sőt, Törökországban is fogyasztanak - számolt be erről a hellovidek.hu.

Mivel munkaigényes süteményekről van szó, többnyire kiemelt alkalmakra készítjük őket vendégváró gyanánt, nagyobb mennyiségben (a pogácsát minimum 500 gramm, de inkább 1 kiló lisztből szokás begyúrni). Kínálhatjuk főétkezés mellé, főétkezések utáni nassolni való gyanánt, vendégváróként, illetve sör- vagy borkorcsolyaként is.

A pogácsák kapcsán – ahogy megannyi más autentikus hungarikum esetében is – él a szabály, miszerint ahány ház, annyi szokás szerint készíthetjük őket. A pogácsakészítésnek léteznek egyszerűbb, gyors alternatívái, sütőporos pogácsa vagy leveles tésztás pogácsa, és egy kissé bonyolultabb, hagyományosabb útjai is, kelttésztás pogácsa, hajtogatott pogácsa, azonban, ha valódi pogácsát szeretnénk készíteni, érdemes az utóbbi verzió mellett letennünk a voksunkat.

A sima pogácsa tésztája egy egyszerű vajas tészta, amihez a megfelelő arányban adhatunk különféle extra alapanyagokat és töltelékeket. Az extra hozzávalókat bele is dagaszthatjuk a tésztába (krumplis pogácsa esetében) vagy bele is hajtogathatjuk (tepertős pogácsa).

Az élesztős tésztába a vaj mellett más tejtermékek is kerülhetnek: népszerű alapanyagok a pogácsakészítés szempontjából a tejföl, a sajt, sőt, kefirrel vagy joghurttal is begyúrhatjuk az alapot. Igazi magyaros töltelékként tartjuk számon a tepertőt, de sokan inkább az édeskés káposztás pogácsára vagy a hagymás pogácsára szavaznak, illetve népszerűek a különféle magvas verziók is, mint például a tökmagos pogácsa és a köményes pogácsa. Érdekesség, hogy a pogácsákat nem csak sütőben, hanem forró zsírban és olajban is kisüthetjük (a lángoshoz hasonlóan).

A magyar népmesék világában gyakran találkozhatunk a hamuban sült pogácsával is, amit a mese főhőse kapott útravaló gyanánt a tarisznyájába – innen ered, hogy a ballagó kisdiákok a legtöbb iskolában a mai napig kapnak egy-egy pogácsát a ballagótarisznyájukba.