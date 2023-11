Tíz csapat mérkőzött meg egymással a 4 for Europe elnevezésű, európai uniós tematikájú vetélkedő dél-dunántúli regionális döntőjén. A magyarországi Europe Direct Hálózat, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája által szervezett tudáspróbának csütörtökön adott otthont a vármegye székhelye. A PTE KPVK épületében zajló rendezvényen öt csapat képviselte Baranya vármegyét, három érkezett Somogyból, szűkebb pátriánk színeiben pedig a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium két gárdája indult. A csapatok mindegyikét négy-négy középiskolás alkotta.

A fiatalokra öt feladat megoldása várt. Kiváltképp érdekességet jelentett például a nemzetközi tábori piknik modellezése. Amikor is amerikai diákok vártak válaszokat európai társaiktól arra, hogy mit is jelent az EU-s polgárság, milyen jogokkal jár ez a státus és mit jelent az ebből következő életmód és tolerancia. Egy másik, ugyancsak a kreativitásra épített feladatban egy előzetesen elkészített EU-s újságot mutattak be tudósítóként a tanulók.

A teljesítményeket három fős zsűri értékelte. A bíráló bizottság elnöki tisztét Kerner Barbara, az Europe Direct Baranya tájékoztató központjának vezetője látta el, munkáját Koponicsné dr. Györke Diána, a MATE Kaposvári Campusának egyetemi docense és dr. Dombai Szilvia, az Europe Direct Tolna tájékoztató központ vezetője segítette. Utóbbi zsűri tag lapunknak elmondta, hogy a fiatalok magas szintű felkészültségről tettek tanúbizonyságot, otthonosan mozogtak EU-s ismeretekben. Ebből következően a verseny mindvégig kiegyensúlyozottan zajlott, mindössze néhány pont döntött arról, hogy melyik négyesfogat álljon fel a képzeletbeli dobogóra.