Fehér László (beküldött kép)

A zenéről, zeneszerzésről már beszélt egy korábbi podcastban, most a testépítés van soron.

– Tizennégy éve testépítéssel foglalkozik, ami egy kicsit a szívügye is lett időközben. Másoknak is segít a fogyásban, valamint izomtömeg növelésben. Hogy kezdődött ez a szenvedély?

A testnevelés tanárom tudta, hogy zenével foglalkozom és ő mondta, hogy minden rapper ki szokta magát gyúrni, úgyhogy menjek el kondizni. Így aztán elmentem edzeni. Nagyon motivált Arnold Schwarzenegger munkássága. Annyira motivált, hogy elkezdtem az edzéssel komolyabban is foglalkozni.

–Mi volt az, ami még inspirált? Mi tetszett?

– Az hogy láttam három hónap után egy kis változást, fejlődést és nagyon nagy motivációt kaptam, mert úgy akartam kinézni mint Curtis James Jackson, színpadi nevén 50 Cent, az egyik kedvenc zenészem. Persze még most sem nézek ki úgy, de ez ez nagyon motivált engem. Szeretném még jobban megnövelni a tömeget, illetve az izmomat, de tömegnövelést csinálok jelenleg, januártól pedig szálkásítani fogok.

– Milyen céllal? Meddig szeretnél elmenni?

– Szeretnék majd nyáron indulni egy versenyen és szeretném az első helyet megnyerni, úgyhogy ez egy nagyon nagy cél jelenleg.

– Milyen érzés volt elkezdeni, illetve mikor jöttek az első sikerek?

– Voltam egy modellversenyen 2019-ben Budapesten, és sikerült megnyernem, erre nagyon büszke vagyok és ott döntöttem el hogy mindenképpen szeretnék most mint edző foglalkozni ezzel. Most fogok elkezdeni egy tanfolyamot Pécsen, jelentkeztem sportoktatói képzésre. Ez azt jelenti, hogy edzőként dolgozhatok és segíthetek majd az embereknek testépítésben és a fitnesz területén, tanácsot tudok majd adni fogyásban, illetve versenyzőket is tudok majd felkészíteni.

– Mit szóltak hozzá a szüleid?

A szüleim mindenben támogattak, amivel csak tudtak. Amikor látták otthon az első komolyabb változást, akkor az öcsém is úgy döntött hogy ő is elkezd edzeni és azóta minden nap velem jön. Én úgy gondolom, hogy aki a színpadra kiáll, annak legyen egy kinézete, mert szerintem ez nagyon fontos

– Mikor volt ez a pont amikor valakinek már elkezdtél segíteni? Ki volt az, aki először segítséget kért?

– Van egy ismerősöm, aki 2020-ban felkeresett engem és segítettem neki a fogyásban, 160 kilóról sikerült 83-ra lefogynia, jelenleg is 83 kiló és nagyon büszke. Neki mint barát segítettem. Van egy másik barátom akinek én magam szerettem volna segíteni. Ő is kb. 150-160 kiló, viszont rajta azért nem tudtam segíteni mert nem volt partner benne. Minden fejben dől el, nem volt ott, ahol lenni kell és mindig hanyagolta az edzéseket, nem fogadta meg a tanácsokat, kalóriadeficitet sem csinált, úgyhogy nála nem sikerült.

– Nagyon fontos az hogy minden fejben dől el? Ha valaki változást szeretne az döntse el belül, hogy igenis én változni szeretnék?

– Igen. Szerintem a mentalitás az nagyon fontos. A hozzáállás, hogy ha valaki ott van, akkor csinálja, ne lustálkodom, mert nem lesznek úgy eredmények. Nagyon kemény munka kell ahhoz, hogy eredmény születhessen, de a végén a kitartó munkának köszönhetően meglesz a sikerélmény.

– Ha valaki bemegy hozzád majd, vagy most valaki felkeres és azt mondja, hogy ennyi éves vagyok, ennyi kiló, ennyit szeretnék fogyni és esetleg formálódni, akkor hogy tudsz neki segíteni? Hogy kezded el?

– Először is át fogjuk beszélni, hogy van-e neki esetleg egészségügyi problémája, mit szeretne elérni, lemérjük, hogy hány kiló. Nagyon fontos hogy mindig kövessük az illető súlyát és ennek eredményeképpen tudunk beszélni a folytatásról. Nekem van egy nagyon jó edzőm, aki mindenben támogat és akkor hárman szoktunk így konzultálni. Megbeszéljük közösen a lehetőségeket és akkor nekiállunk az edzésnek.

– Te már most nagyon profin csinálod, mert kéred az edződ segítségét, tehát bevontad magát az edzőt is ebbe a folyamatba.

– Igen, mindenképpen, mert ő nagyon tapasztalt és nekem ő nagyon nagy példaképem. A konditerem 2004-ben nyitott, én láttam azt a kitartó munkát, az eredményeket és ma már az egyik legjobb és legnagyobb konditerem, ahol az edzőm is dolgozik. Számomra ő nagyon nagy példakép, nagyon sok tudást adott át nekem az évek folyamán és úgy gondolom, hogy szeretném vele mindig átbeszélni a dolgokat.

– Nem volt olyan álmod, hogy saját edzőtermed legyen?

– De mindenképpen szeretném a későbbiekben csak egy kicsit nagyobb városokban vinném tovább. Ez az egyik gyerekkori álmom, hogy szeretnék saját konditermet és mellette híres rapperré válni.

– A kettő együtt?

– Igen a kettő együtt, mert nekem ez a mindenem.

– Tehát nagy konditerem még az álmod a zenélésen kívül és hogy másokon segíts.

– Az nagyon fontos nekem igen, hogy másokon segítsek Mert én amikor kicsi voltam nagyon sokat csúfoltak. Először azért mert duci voltam, utána meg azért mert amikor hirtelen nőttem, akkor nagyon nagyot vékonyodtam. Annyira vékony voltam, hogy azt sem tudtam, hogy egyáltalán ki tudom-e magam majd így gyúrni.

– Van egy civil foglalkozásod. Hogy fér bele a testépítés és a zene az idődbe?

– Igen, sofőr vagyok, de mellette még csinálok sok minden mást is, viszont ezért szeretném most csak az edzéssel foglalkozni, hogy a zenére is több időt tudjak szánni később. Mikor este hazaérek akkor választanom kell, hogy melyikkel foglalkozom és így nagyon nehéz. Be kell osztani az időt. Viszont most itt a téli időszakban inkább az edzéssel szeretnék többet foglalkozni, mert kezdődik a tanfolyam és ezzel tudom, hogy most jobban el tudok indulni, mint a zenével és akkor kettőt össze tudom rakni. A legeslegfontosabb az, hogy nagyon sokat szeretnék tanulni, hogy minél többet át tudjak adni az embereknek, minél többet tudjak segíteni és mindenre tudjak azonnali választ adni.

– Szerinted miért olyan fontos, hogy fittek legyünk?

– Az egészség érdekében nagyon fontos hogy minden nap a munkából is hazaérünk akkor inkább sétáljunk egy picit és biciklizzünk vagy tekerjünk. Elhiszem, hogy fáradtak vagyunk, de számomra az egészség az nagyon fontos, az egészséges életmód is nagyon fontos. Nekem van sok ismerősöm, aki látom, hogy egész nap fekszenek és csak panaszkodnak, viszont van sok olyan ismerősöm, mint én, akik munka után inkább az edzést választják. Nem is azt mondom, hogy kettő-három órát legyen ott, de csak egy órát szánjon a testmozgásra.

– Mit üzensz az embereknek? Hogyan vigyázzanak az egészségükre?

– A legfontosabb az egészséges táplálkozás. Szerintem ez nagyon fontos. A másik az, hogy ha nem is testépítéssel foglalkoznak, de mindenképpen legyen meg a napi testmozgás akár biciklizés, bármi, de mindenképpen valamit csináljanak, ne az legyen, hogy otthon tévéznek. Azt is mindig mondom az ismerőseimnek, hogy nem kell autózni hanem inkább sétáljanak, ha mennek bárhova, a séta, a biciklizés, a testmozgás mindenben segít. Úgyhogy ez tényleg mindenkinek ajánlom érdemes néha követni, hogy az ember hány ezer métert lép egy nap. A legfontosabb az hogy hogy figyeljenek oda magukra, mert egészséges, hosszú életet úgy lehet élni, ha figyelünk magunkra.