100 ÉVE „Huszth Aladár nagymanyoki bányaigazgató a karácsonyi ünnepek előtt meleghangú levél kíséretében 1,000 000 koronát küldött dr. Eri Márton alispánnak azzal a kéréssel, hogy azt a vármegye területén tetszése szerint fordítsa főleg hadiárvák karácsonyi segélyezésére” – adott hírt a pénzadományról a Tolnamegyei Ujság 1923. december 29-i száma. „Az alispán a milliós adományt a mostoha viszonyok közt működő szekszárdi br. Augusz árva háznak juttatta, ahol valláskülönbség nélkül jelenleg is 20 árvagyermeket, köztük 18 hadiárvát gondoznak. Ezeknek az árváknak karácsonyi estjét tette melegebbé a nemeslelkü emberbarát adománya. Bárcsak minél több Huszth Aladár élne vármegyénk földjén, akiknek lelkét a betlehemi jászol mellől kisugárzó szeretet az anyagias határok fölé emelve, hasonló nemes cselekedetekre sugallaná" – zárta ezen óhajjal a hírt a lap.

100 ÉVE főispáni vadász szerencséről adott hírt a Tolnamegyei Ujság 1923. december 29-i száma. „Özv. Fónagy Józsefné kétnapos vadászatot rendezett gógai erdei területén, amelyen résztvettek: Jankó Ágoston főispán, Szévald Oszkár főjegyző, Örffy Gyula vm. főügyész, Haypál Sándor árvaszéki elnök, Szathmáry Lajos, Havranek János őrnagy, báró Born Gyula, dr. Tarajossy Sándor, Gullner Gyula, Anta!ffy Sándor, dr. Martin József, Révay Miklós és Fónagy Józsefné. Terítekre került 19 őz, 60 nyúl, 40 fácánkakas és 14 szalonka. Óriási feltűnést keltett a kiváló vadászok között, hogy Jankó Ágoston főispán kétszeri duplázásra négy darab őzet lőtt. A vadászatot mindkét napon igen kedélyes vadászlakoma fejezte be a gyönyörű fekvésű vadászkastélyban, ahol melegen ünnepelték a háziasszonyt és a szerencsés főispánt."

100 ÉVE sárközi babák készítésében jeleskedett a Szekszárdi Háziipari Szövetség. „A babák hire a budapesti Országos Kaszinóba is eljutott és a Kaszinó felkérte a Háziipari Szövetséget, venne részt készítményeivel a Kaszinó karácsonyi vásárján. A f. hó 16-tól 23-ig tartó vásáron a babák a legmagasabb körök érdeklődését is felkeltették és mind egy szálig elfogytak” – számolt be a szép sikerről a Tolnamegyei Ujság 1923. december 29-i száma.