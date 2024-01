Bár egy hideg napon semmi sem lehet csábítóbb egy forró fürdőnél, mégsem tanácsoljuk, hogy rendszeresen meleg vízben áztassa magát, a forró fürdő ugyanis szárítja a bőrt. Vitaminokra, fehérjékre és zsírokra van szüksége, ezért a legjobb, ha zuhanyozás után a még nedves bőrbe néhány csepp olíva- vagy szőlőmagolajat dörzsöl. Ilyenkor válasszon sűrű szövésű, természetes anyagból készült hálóruhát, hogy elkerülje a bőrirritációt. Ha mégis a kényeztető fürdőt választja, tegyen a vízbe tejet vagy zabpelyhet, mindkettő jótékonyan hat a száraz bőrre, nyugtatja, ápolja – de a fürdőzés ne tartson tíz percnél tovább. A fürdés után azonnal kenje be a bőrét tápláló testvajjal, hogy megőrizze a nedvességét.

A hidegben kevesebb vér jut a végtagokba, így takarékoskodik a szervezet az energiával. A melegbe lépve aztán a végtagok és az orr is megtelik vérrel, az erek kitágulnak, ebből fakad a bőr- és az orrpír. Ahhoz, hogy az orra minél hamarabb visszanyerje normális színárnyalatát, tegyen meleg, de nem forró borogatást a bőrére néhány percre. A legjobb, ha hidegben az orrát is védi egy vastag sállal. Gyakran előfordul, hogy a téli hidegben az orr bőre nemcsak piros, hanem extra száraz, esetleg repedezett is lesz. Használjon olajmentes hidratáló krémet az érzékeny területekre, és ha náthás, felejtse el a durva zsebkendőket, használjon puha, aloe verával vagy kamillával átitatott zsebkendőt.Probléma: cserepes ajkakAz ajkakban nem találhatók faggyúmirigyek, ezért fokozottan ügyelni kell a hidratálásra, ápolásra. Ha az ajkak pikkelyesek, egy tiszta fogkefével finoman dörzsölje át a száját, hogy eltávolítsa az elhalt bőrsejteket. Használjon természetes összetevőket tartalmazó ajakbalzsamot, naponta többször is.