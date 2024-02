G. Kertész Orsolya és Priyesh Gounder három év alatt 25 országot jártak be együtt, amiből néhányba azért jutottak el, mert a Kiwi.com kiválasztotta őket a World Travel Hacker kampányába, így négy hétig kihívásokat is teljesítettek utazásaik során, amiket dokumentáltak, és mindehhez 10 000 eurót kaptak. Ők digitális nomádok, szinte állandóan úton vannak. Az alábbiakban az ő tippjeik szerepelnek arról, hogy lehet okosan olcsón utazni.

Keljünk hajnalban a jobb árakért és legyünk rugalmasak az átszállásokkal

Tudatos tervezéssel magán az utazáson lehet a legtöbbet spórolni, éppen ezért ők pl. a repülőjegy vásárlás kapcsán előre terveznek, ha konkrét uticéljuk van, spontán pedig akkor vesznek repülőjegyet, ha az nagyon olcsó. Ha pontos elképzelésük van arról, hogy hová szeretnének menni, akkor mindig megnézik, hogy nem olcsóbb-e odajutni átszállásokkal.

Ebben az esetben ugyan több időt vesz el az utazás, de a várakozást hasznosan is el lehet tölteni akár az adott közbenső állomás felfedezésével is. Mindössze 500 dollárból eljutottak pl. így a Fidzsi-szigetekre, de három állomást is beiktattak ehhez és maga az utazás 3 napig tartott.

A profi utazók javasolják továbbá, hogy a lehető legfurább időpontokban is nézzük meg az aktuális árakat. Ők például gyakran állítanak be ébresztőórát a hajnali órákra, gyorsan csekkolják a repülőjegyeket és ha jóval olcsóbb, mint egyébként, akkor meg is veszik. Általános szabályként pedig azt fogalmazták meg, hogy ha lehet, a hétvégén ne foglaljunk repülőjegyet.

A Kiwi.com-on keresztül 2023. december 1-ig leadott foglalási adatok alapján egyébként a magyarok döntő többsége így gondolkozik, hiszen a legtöbben hétfőn, azon belül is este 7-kor vettek repjegyet a tavalyi évre. A World Travel Hacker páros tippjeit megfogadva, ha a foglalással még vártunk volna pár órát, akkor vélhetően még kedvezőbb árat kaptunk volna. Repülőjegy mellett egyébként a helyi tömegközlekedésen is lehet spórolni úgy, ha előre online veszünk jegyeket.

Ne vigyünk sok ruhát, inkább mossunk

Fontos, hogy legyen nálad megfelelő mennyiségű ruházat, a neszesszered, egyéb személyes holmijaid és természetesen az irataid, úti okmányaid! Utóbbiakat jó, ha nem a hátizsákod ugyanazon részén tartod, hanem szétpakolod, így egy lehetséges kellemetlenség esetén nem az összes okmányodat éri kár. És ne feledkezzünk meg az övtáskáról sem! Az ikonikus darab ismét virágkorát éli, és nem véletlenül! A praktikus kistáskában rendkívül gyorsan és közvetlenül hozzáférhetsz az irataidhoz! (Érdemes ezekről egyébként fizikai és digitális másolatot is készíteni!) Orsi imádja továbbá a csomagrendezőket, hiszen használatukkal sokkal helytakarékosabban lehet pakolni.

Igencsak megdobja a cechet, ha a repülőjegyre több csomagot is szeretnénk feladni. Ne csomagoljunk tehát sok ruhát, hiszen a mosás manapság sehol nem jelent problémát. Az egy-két feladandó bőrönd árát fordítsuk inkább élményekre. 4-5 napra való ruhával egészen hosszú útra is el lehet indulni, de az fontos, hogy melegebb ruha mindig legyen nálunk.

Programokat helyben fizessünk be

Friss élményük a Machu Pichu túra kapcsán, hogy ami online foglalva 500 euró lett volna, arra a helyszínen 200 euróért fizethettek be. Kétszer 300 euró megspórolása már elég szép summa, nem igaz? És nem ez az egyetlen ilyen, amit Orsiék tapasztaltak. Sok esetben érdemes lehet tehát a helyszínen is körülnézni a programlehetőségek között, és nem egyből online foglalni. Orsi ugyanakkor kiemeli azt is, hogyha tudjuk egy múzeumról például, hogy majdnem mindig hosszú sorok állnak előtte és szinte lehetetlen bejutni előzetes jegyvásárlás nélkül, akkor biztosítsuk inkább be a helyünket.

A pihenésen nem érdemes spórolni

A hostel remek választás lehet. Érdemes persze körbenézni a szállásközvetítő oldalakon is, ahol szuper lehetőségekre és rejtett kincsekre lehet bukkanni! Ha olyan szállás mellett döntünk, ahol van konyha, akkor párszor dönthetünk a melegítés, főzés mellett, amivel szintén sokat lehet spórolni.

Ugyanakkor Priyesh, Orsi párja hangsúlyozta, hogy nemcsak az élményekre, hanem a pihenésre is hajlandóak áldozni, és a jó alvás fontos számukra. Azt tapasztalták, hogy Ázsiában nagyon jókat lehet aludni éjszaka a buszon, de Dél-Amerikában egyáltalán nem, így itt egy idő után inkább nem időzítették éjszakára a buszozást.

Ha hostelben szállnak meg, akkor az olyan szobákat keresik, ahol csak kettesben vannak. És ami nélkül soha ne indulj el… az a biztosítás és bizony a készpénz. Ugyan a legtöbb országban elboldogulhatunk kizárólag a bankkártyánkkal, de adódhatnak olyan szituációk, amikor nem árt, ha van nálunk készpénz.