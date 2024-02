Mint írtuk, 2024-ben, immár ötödik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre február 5-től jelentkezhetnek a Tolna vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek. Arra kerestük a választ, hogy milyen frizurát érdemes készíteniük a Tündérszépek jelentkezőinek, jól szerepeljenek a megmérettetésen.

A mesterfodrászok első és legfontosabb megjegyzése az volt, hogy

mindenki törekedjen a természetességre, hiszen ez lesz idén a frizura trend is.

– Most úgy gondolom divatos lett önazonosnak lenni, amihez hozzájár az is, hogy legyünk minél természetesebbek – emelte ki Bachmann Krisztina, mesterfodrász. A hosszúhajúak engedjék ki, esetleg hagyják hullámosan a hajukat. Fontos, hogy olyan frizurákat készítsünk, vagy készíttessünk, amelyeknek home made (saját magunk készítette) hatása van. A laza hullámok most nagyon menőnek számítanak, és a fiatalok többsége szinte csak ezt kéri.

Fekete Cintia, fodrász kiemelte, akik hajat festetnek sem kérnek nagyon intenzív, természetellenesnek mondható színeket:

– Ami extrémebbnek mondható az legfeljebb az, hogy valaki azt kéri a haja alsó részébe csináljunk egy rózsaszín átmenetet. Egyébként a nagyon extravagáns teljes hosszon festett kék, lila satöbbi színek már nem számítanak trendinek.