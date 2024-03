Ashwagandha 1 órája

Test és lélek gyógyszere, mely a kortizol szintet is csökkenti

Millió helyen láthattuk már az ashwagandha kifejezést, amit a legtöbb helyen egész egyszerűen a test és lélek gyógyszereként emlegetnek. Hogy mi is pontosan az ashwagandha, és kinek ajánlott a fogyasztása, azt most cikkünkből ön is megtudhatja.

Farkas Eszter Farkas Eszter

Az ashwagandha segíti a szervezetet korunk betegsége, a fizikai és mentális stressz hatásainak kezelésében (Illusztráció) Forrás: Shutterstock

Az ayurveda tulajdonképpen alternatív gyógyászat, szanszkritról fordítva jelentése az élet tudománya. Lényege, hogy az évezredek során az emberiség számára értékes bölcsességeket hagyott örökségül, különös tekintettel a gyógynövényekre. Az ashwagandha másnéven indiai ginzeng mélyen gyökerezik ezekben a hagyományokban. Növekvő népszerűsége egyáltalán nem a véletlen műve, ugyanis egyre többen fedezik fel jótékony hatásait, még tudományos körökben is. Gyógyítóereje az ashwagandhanak vagy álombogyónak, hogy segíti a szervezetet korunk betegsége, a fizikai és mentális stressz hatásainak kezelésében. Szedésével kordában tartható a kortizol nevű stresszhormon szintje, emellett növeli az állóképességet, stabilizálja a vércukorszintet, erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterinszintet, rákellenes tulajdonságokkal bír, és megakadályozza az agysejtek leépülését. Számos tanulmány kimutatta, hogy a gyógynövény szedése mérsékeli a szorongást, gyógyír a depresszióra, javítja az alvás minőségét és az általános hangulatot. Erős antioxidáns tulajdonságai is vannak, amelyek hozzájárulnak az egészséges sejtek védelméhez és az öregedés jeleinek lassításához. Képes semlegesíteni a szabad gyököket, amelyek károsíthatják a sejteket, és hozzájárulhatnak számos betegség kialakulásához. Az ashwagandha rendszeres fogyasztása így hozzájárulhat az egészséges öregedéshez és az általános jóléthez. Többféle formában lehet fogyasztani, beleértve a port, kivonatot, kapszulát vagy olajat. A por praktikus lehet, ha szeretnénk hozzákeverni italainkhoz vagy ételeinkhez. A kivonat és kapszula könnyen adagolható, kényelmes választást nyújt azoknak, akik nem kedvelik az ízét. Az ajánlott napi adag változhat az egyéni szükségletektől függően. Forrás: mindemegette.hu

