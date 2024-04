A húsvéti esetleges túlevés a kutyákkal, macskákkal is előfordulhat, hiszen a sok finomságból gyakran nekik is jut, akár több is, mint kellene, ez megterheli az emésztő- és kiválasztó szerveket. Túl ezen, például az emberek szokásostól eltérő viselkedése, a napi rutin felborulása, az emberek hangoskodása igénybe veszik az állatok idegrendszerét, különösen a macskákét – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

Ismertette, hogy ha nem is történik gyomorrontás vagy egyéb betegség, akárcsak az embernek, hasznos lehet bevezetni egy kis diétát, böjtöt, az állatok számára is, különösen igaz ez a kutyákra.

A macskák táplálkozási szokása és igényei különböznek a kutyákétól, náluk ritkán fordul elő túlevés, mert általában ragaszkodnak bizonyos megszokott táplálékhoz és ennek viszonylag állandó mennyiségéhez. A hosszas koplalást rosszul tűrik, ezért nekik, ha mégis megterhelték a gyomrukat (mert egyeseknél azért előfordul), inkább az eleség mennyiségének csökkentése és gyakran kevés táplálék adása javasolt, két-három napig.

A kutyák, ritka kivétellel, hajlamosak túlenni magukat, így tehát nekik jól jön minimum egy napos teljes koplalás, amikor csak vizet kapnak. Továbbá lehet a kutyákat is néhány napig kisebb adagokkal etetni, így könnyebben megvalósul a természetes méregtelenítés.

Amennyiben az állat egy-két napos böjt után még mindig étvágytalan, esetleg bágyadt is, célszerű az állatorvosunkat felkeresni, mert valamilyen betegség is állhat a tünetek hátterében.