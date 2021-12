A további áremelkedés irányába hat, hogy egyrészt már nagyon kevés szabad búza van a piacon, másrészt azok a termelők, akiknél még van készlet, egyelőre várnak az értékesítéssel. A malmok csak úgy termelhetik ki a ráfordításaikat, ha kilónként 155 forintért árulják a lisztet, mert ezalatt veszteséget termelnének. Ez pedig az átadási ár negyven százalékos növekedését jelenti, ami a pékárukban is jelentkezik, még ha kisebb mértékben is. A malmok egyébként idén már kétszer is emeltek árat, először valamivel kevesebb mint öt, majd nyolc százalékot sikerült elfogadtatni partnereikkel.