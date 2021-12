– A Paks II. beruházás célja az ellátásbiztonságot garantáló kapacitás fenntartása. A paksi projekt az olcsó és tiszta áramtermelés záloga – fogalmazott.

A miniszter kiemelte: az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (UNECE) tanulmánya a leginkább klímabarát energiaforrásként jelöli meg az atomenergiát. A nemzetközi szervezet számításai szerint az atomerőművek szén-dioxid-kibocsátása, földterület- és nyersanyagszükséglete még a megújuló energiaforrásokénál is alacsonyabb.

A bizottság előtt Süli János arról is beszélt, hogy az atomerőműveknek rendkívüli nagy az árstabilitása. – Ez annyit tesz, hogy az üzemanyag csak igen kis részt, mindössze 5-10 százalékot képvisel az áramtermelés önköltségében, így az áringadozásnak való kitettség sokkal kisebb más erőművekhez képest. A kombinált ciklusú gázerőművek esetén ez a 60 százalékot is eléri – húzta alá a miniszter emlékeztetve, hogy január óta négyszeres-ötszörös áremelkedés is tapasztalható volt az európai földgázpiacon. Süli János arról tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a törvényi előírásnak eleget téve az atomerőmű mindig rendelkezik két évre elegendő üzemanyagkészlettel, ráadásul a reaktorban lévő fűtőanyagot csak mintegy 4-5 év alatt cserélik le. – A nukleáris üzemanyag biztonságosan, kis helyen és jól készletezhető, ráadásul szükség esetén több forrásból is beszerezhető. Ez jóval nagyobb biztonságot jelent, mint a villamos energia importja – emelte ki a miniszter a Paks2.hu tudósítása szerint.

Süli János a bizottság tagjainak figyelmébe ajánlotta Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a MAVIR minap megjelent közös kiadványát. A hazai villamosenergia-rendszer 2020-as év működési adatait összegző tanulmány szerint a koronavírus-járvány ellenére 0,3 százalékkal, 46,550 TWh-ra nőtt az áramfelhasználás a tavalyi évben; a naperőművek 16,35 százalékos, a szélerőművek 22,53 százalékos kihasználtsággal működtek 2020-ban, míg a paksi blokkok kihasználtsága a meghaladta a 90 százalékot.