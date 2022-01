Az elmúlt év nem volt könnyű, hiszen a koronavírus-járvány miatt hónapokig visszaesett a fogyasztás, kevesebb tejtermék fogyott, egy időre bezártak a cukrászdák, éttermek, szállodák és az iskolai menzán is visszaesett a forgalom. A feldolgozóknak sem volt könnyű ez az időszak, a költségeik – a gyengülő forint miatt – egyre emelkedtek, ami még a csomagolóanyagok árában is megmutatkozott. A termelők, feldolgozók abban bíztak, ha nyáron beindul a turizmus, kinyitnak az éttermek, cukrászdák a helyzet javulni fog. Így is lett, de nem tartott sokáig az örömük, mert a gabona betakarítása előtt már jelentősen megugrottak a termény árak, így jóval többe került egy fejős tehenet eltartani, mint az azt megelőző években. A szemestermény hetven százalékkal lett drágább, mondta Gamos András. Emellé az idei évtől a munkabér és annak járulékai is emelkedtek.