– Tamásiban az okos megoldások kialakítása már hat-nyolc éve zajlik. A legbüszkébbek talán a geotermikus okos-szabályozható közműrendszerünkre vagyunk, de van okos közvilágításunk, amely az egyik legkorszerűbbnek számít az országban, de talán Európában is. Van okos szivattyúnk, illemhelyünk, hamarosan pedig okos vízóránk is lesz és folyamatban van az okos zebra kialakítása is – jelezte az eseményen Porga Ferenc polgármester. Hozzátette, hamarosan egy még nagyobb szabású okosfejlesztés is indul: a polgármesteri hivatalt – bár külsejében megőrzi hagyományos jellegét – belül a legmodernebb technológiával rendelkező épületté alakítják.