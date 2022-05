– Férjemmel, és a családom többi tagjával együtt egy integrált mezőgazdasági vállalkozást irányítunk Bátaszék térségében, melynek mára két meghatározó ágazata van, a szántóföldi növénytermesztés és a szőlészet, mondta Kostyál Etelka, az Év Agrár­szakembere Fiatal Gazdája díj idei nyertese.

– A szüleim, illetve húgom is háziorvos a megyében. A felsőfokú tanulmányaim alatt nem gondoltam volna, hogy nagypapám, Kovács István példáját követve én is a mezőgazdaságban találom meg a helyem. Nem volt ez családi elvárás, hanem egy folyamat, melyben lépésről lépésre az élet által nyújtott kihívásokra kerestük közösen a választ. Nagy lökést adott, hogy 2016-ban a Földet a gazdáknak programban sikerült megvásárolnunk férjemmel egy elhanyagolt szőlőterületet, melyet azóta korszerűen újratelepítettünk a szekszárdi borvidék hagyományos fajtáival. Ez volt az a pont, amikor végleg eldőlt, hogy az agráriumban fogunk főállásban dolgozni – mondta.

Hozzátette, a mezőgazdaság nem könnyű terület. – Számos kihívás adódhat és adódik is a termelési folyamatban az év összes időszakában, amelyekre azonnal és jól kell reagálni. Sok olyan bizonytalansági tényező van, melyet nem tudunk befolyásolni, gondolok itt az időjárásra, a kamatkörnyezetre, az inputanyagárakra, illetve azok beszerezhetőségére. Természetesen a fizikai erőre is szükség van, de nálunk ezt továbbra is az erősebb nem képviselői látják el, eredményesen. Szerencsés vagyok, mivel jó csapatban dolgozom. Munkatársaim jelentős része már hosszú ideje velünk van. Számítunk és számíthatunk is egymásra.

– A családtagokkal együttműködve, egymás erősségeire alapozva dolgozunk együtt. Sógorom, Schultz Péter agrármérnök irányítja a szántóföldi operatív termelési munkákat. Jól végzi a feladatát, mivel az összes általunk termesztett kultúra tekintetében rendszerint kiváló termésátlagokat ér el. Nekem, mint a vállalkozás gazdasági és adminisztratív vezetőjének a pénzügyi tervezés, a folyamatos likviditás biztosítása, a kapacitás és eszközállományba történő beruházások levezénylése az első számú feladatom.

Arról is beszélt, nem számított rá, hogy elnyeri az Év Agrárembere Fiatal Gazda kategóriagyőztesi díjat, természetesen nagyon örült neki és hatalmas megtiszteltetésként élte meg. – Megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. Úgy gondolom, hogy a vállalkozás sikerei mellett a zsűrinél fontos szerepet játszott, hogy nemcsak a mezőgazdasági termelésben, hanem a társadalmi szerepvállalásban is aktív szerepet vállalok. Nevemhez fűződik a Tolna Megyei Ifjú Gazda Gazdakör alapítása, melynek elnöke vagyok. Emellett a Szekszárdi Gazdakör alelnöki tisztségét látom el, így szervezője vagyok a megyei gazda érdekképviseletnek.

Most is tanul

Kostyál Etelka kétgyermekes bátaszéki családanya. Érettségi után a Budapesti Gazdasági Főiskola és a holland Avans főiskola duális képzésén szerzett közgazdász diplomát külgazdasági szakon. Ezután Párizsban a Sorbonne egyetem közgazdász mesterképzését végezte el. Bátaszékre való hazaköltözése előtt több évet élt külföldön, banki és olajipari nagyvállalatoknál is dolgozott. Mérlegképes könyvelői végzettsége is van, angolul, franciául szintén beszél.

Jelenleg a munkája és a gyereknevelés mellett adótanácsadó képzést végez. Nyolc éve házasodtak össze a férjével, Szilágyi Tiborral, akivel a főiskolai éveik alatt ismerkedtek meg. Fiuk 7, a lányuk pedig 6 éves. Kostyál Etelkától megtudtuk, náluk tényleg lezajlott a generációváltás. Az összes döntéshozó 35 évnél fiatalabb. Az agráriumban fontos a hosszú távú tervezés, a célok kijelölése és a fenntarthatóság biztosítása generációkon átívelően. Azon dolgoznak, hogy 20 év múlva már nem csak, mint alapanyag-termelő, hanem mint feldolgozó is jelen legyenek az élelmiszer-értékláncban.