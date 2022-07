A NAV internetes oldalán elérhető a nyilvántartás azokról a magánszemélyekről és egyéni vállalkozókról, akiknek több mint 180 napja van 10 millió forintot meghaladó tartozásuk, de szintén van lista azokról, akik 180 napja nem fizették be a 100 millió forintnál nagyobb adótartozásukat. Az információk a 2022. június 30-i adatoknak felelnek meg.

Kíváncsiságból mi is végigpörgettük a neveket, melyek mellett pontos címeket is közölt az adóhivatal. A tízmillió forintnál több adótartozás 2536 magánszemélyt és egyéni vállalkozót érint. Míg a nem magánszemélyes listán 1597 szervezet adatai találhatók (amelyek 100 millió forint feletti összeggel tartoznak). Mindkét lista esetén Tolna megyéből is akad jó néhány érintett.

Többek között simontornyai, több paksi, szekszárdi, egy-egy kakasdi, őcsényi, hőgyészi, tolnai magánszemély és egyéni vállalkozó is megtalálható a felsorolásban. A teljes listát ide kattintva töltheti le.