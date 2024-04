Régi problémája Szekszárdon a Bor utcában élőknek, illetve az ott tanyával rendelkezőknek, hogy jelenleg mindössze három buszjárat megy be közvetlenül az utcába, a többi nem az ott kialakított megállókban, hanem a 6-os főúton lévőknél áll meg. Ezek hiába vannak közel, az utcát négysávos, nagy forgalmú út választja el a megállóktól. Iskolába járó gyerekeknek épp úgy ott kell átkelnie, mint lassabban mozgó időseknek, akik a tanyájukra mennek gondozni a kiskertjüket.

Azt szeretnék, ha a sióagárdi járat bemenne a Bor utcába

Az érintettek elmondták, hogy reggelente 6.45-kor megy egy járat a Bor utcából a város központja felé, délután pedig 16.20-kor és 17.20-kor közlekedik visszafelé egy-egy olyan járat, amely bemegy az utcába, és úgy megy tovább Sióagárd felé. A lakosság igénye az lenne, ha a város felé 8 óra, 10.15, 12.40 és 15.50 körül is indulna olyan járat, amelyre közvetlenül fel tudnak szállni, ráadásul a 8 órási szombatonként is elérhető lenne, így aki piacra megy, kényelmesebben megtehetné ezt. A bevásárlás egyébként is csak utazással megoldható a Bor utcában élők számára, hiszen azon a városrészen nincs bolt.

A lakók úgy vélik, a hazafelé buszozást úgy volna a legcélszerűbb megoldani, ha a Sióagárdra tartó járaton jeleznék a sofőrnek, hogy a Bor utcába mennek, és ő arra kanyarodhatna a 6-os főút helyett. Ez az útvonal számításaik szerint egyébként valamivel rövidebb is lenne. A kérdésről egyeztettek Gerő Attila polgármesterrel, aki annyit kért, hogy a reggel 7 órási és a délután 14 órási járatot ne érintse a változás – előbbi már a faluban megtelik Szekszárdra utazókkal, utóbbi csuklós busz, így szűkös lenne neki az utca –, de az önkormányzatnak nincs ellenvetése a Bor utcai ingatlantulajdonosok kérésével szemben.

Ők egyébként közel kétszáz aláírást is összegyűjtöttek annak érdekében, hogy további hangsúlyt adjanak az igényüknek. Ezeket tértivevényesen elküldték a Volán központjába. Úgy tudják, onnan a Közlekedéstudományi Intézetnek továbbították a küldeményt, és azóta nincs hír a sorsáról.

A képviselő is keresi a megoldást

Megkerestük az ügyben a körzet önkormányzati képviselőjét, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvért, aki elmondta, hogy évek óta folyik küzdelem a probléma megoldása érdekében. Ő is aggályát fejezte ki annak kapcsán, hogy azoknak, akik abba az irányba busszal közlekednek, a több sávos főúton kell átkelniük, hogy elérjék a megállót, vagy hogy onnan hazasétáljanak. Felmerült a gyalogátkelőhely létesítésének gondolata is, ám azt a közlekedési felügyelet elvetette. A képviselő hozzátette, hogy a Bor utcai buszos közlekedés megvalósulásáért sokat lobbizott, ennek eredményeként indult 2022-ben próbajárat, amelyet a Volán tavaly törölt.

Kérésére a menetrendváltozást azzal a feltétellel fogadta el a közgyűlés, hogy a sióagárdi járatok a Bor utcán közlekedjenek. Kiemelte, hogy az április eleje óta arra járó három járat az erőfeszítéseinek eredménye, ugyanakkor nem érti a társaság ellenállását, hiszen a jelenlegi helyzet rendkívül balesetveszélyes, és lenne rá kézenfekvő, mindenki számára megfelelő megoldás. Ezért azon van, hogy felsőbb körökben kérjen segítséget a helyzet mielőbbi rendezése érdekében.

Írásbeli kérdéseinkkel megkerestük a Volánt is. Válaszukban azt írták, „társaságunk Szekszárd helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedését Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közvetlen megbízása alapján végzi. A szolgáltatási paraméterek meghatározója az önkormányzat, társaságunk a megrendelő által meghatározott menetrendi, műszaki, minőségi és szolgáltatási paraméterek alapján köteles a szolgáltatást ellátni.”

A Volán válaszolt

Az önkormányzat 2022-ben kezdeményezte a Bor utca bekapcsolását a helyi közlekedésbe, majd – szintén önkormányzati döntés alapján – 2023-ban megszűnt a helyi járatokkal történő kiszolgálás. Az egyeztetések alapján hatékonyabb megoldásnak bizonyult a Szekszárdról Sióagárdra közlekedő helyközi járatok bevonása a településrész ellátásába, amelyet a helyközi közlekedés ellátásért felelős minisztériuma (ÉKM) is támogatott.

Jelenleg reggel egy járat Szekszárd felé, kettő járat délután a belváros irányából közlekedik a településrészt kiszolgálva”. Azt is szerettük volna megtudni, hogy számíthatnak-e a Bor utcában élők a közvetlen buszjáratok számának növelésére, ám erre a kérdésre nem kaptunk választ.