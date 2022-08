– Egy atomerőmű megépítése rendkívül komplex feladat, már az engedélyezési munkához is rengeteg jól képzett szakemberre van szükség. A cég számára jelentős munkaerőforrást képeznek azok a hallgatók, akik megfelelő elméleti ismerettel és motivációval rendelkeznek ahhoz, hogy a Paks II.-nél töltsék szakmai gyakorlatukat – mondta el Mittler István. A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója hozzátette, a gyakorlat során szakmai támogatást biztosítanak, amely segítséget nyújt a gyakornokok beilleszkedésében és fejlődésében. A jelentkezőket elsősorban műszaki, informatikai, gazdasági, HR és kommunikációs területekre várják.

A szakmai gyakorlati programban a Paks II. Zrt.-nél 2018 óta több mint 100 fő vett részt, idén csaknem 20 fő teljesítette, teljesíti szakmai gyakorlatát a cégnél, köztük Zagyi Dávid, aki már második nyarát tölti a Nukleáris Osztályon. – A Műegyetemen tanulok mesterképzésben energetikai mérnöknek. Az osztályon végzett munka tehát teljesen egybevág az érdeklődési körömmel és rengeteget ad hozzá az elméleti ismeretekhez – fogalmazott a Nógrád megyei Dávid, aki szívesen jönne Paksra dolgozni, hogy az épülő új blokkok megvalósításában részt vehessen. Mint mondta, a szakmai gyakorlatot követően jelentkezni fog a Mérnök leszek a Paks II.-nél programba is.

A műszaki terület nemcsak a fiatal egyetemistákat vonzza, hanem a pályamódosító, már jelentős munkatapasztalattal rendelkező szakembereket is. Németh Mária kereskedelmi alapvégzettségét „cserélte” mérnöki szaktudásra. Először gépésztechnikumot végzett, majd 2019-ben beiratkozott a Dunaújvárosi Egyetem gépészmérnök képzésére. Most, az utolsó félévben a szakmai gyakorlatot a Paks II. Zrt.-nél végzi. –Nagyon innovatív csapat dolgozik itt, pozitívak az élményeim, a feladat is érdekes, amelyben részt vehetek: egy szivattyúház dokumentumainak feldolgozásában működöm közre az Üzemeltetési Felkészülési Osztályon.

– Kiemelt fontosságú ez a beruházás az országnak és az itt élőknek egyaránt. Én is a Paks II.-ben látom a jövőt – erről már Manfredi Richárd beszélt, aki a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatójaként a Paks II. Zrt. Beruházástervezési és Elemzési Osztályán végzi szakmai gyakorlatát. Richárd Faddon nőtt fel, édesanyja ungvári, édesapja pedig olasz, mint mondja, tőle örökölte lokálpatrióta szellemiségét, így a nagyvárosból visszavágyik Faddra. – Kamaszkoromtól kezdve követem ezt a helyiek számára is nagyon fontos beruházást. Az elmúlt időszakban az egész országban még inkább érthetővé vált a projekt jelentősége. A mentorom rengeteg segítséget nyújt a szakmai gyakorlat során végzett munkámban, és a munkakörnyezet is nagyon vonzó. Én itt képzelem el a jövőmet – fogalmazott Richárd.